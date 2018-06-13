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Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победителя первого матча ЧМ-2018

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной России в матче против команды Саудовской Аравии на открытии чемпионата мира по футболу 2018 года.

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Процедура «предсказания» прошла в среду, 13 июня, в пресс-центре ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге. Кот выбрал миску с кормом, рядом с которой стоял флаг России, пишет НСН со ссылкой на ТАСС.

В 2017 году кот Ахилл верно предсказал результаты трех из четырех игр Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге. В течение всего прошлого года животное тренировали, он участвовал в публичных мероприятиях и подготовился к тому, чтобы предсказывать результаты матчей в течение всего мундиаля 2018 года.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Стартует чемпионат 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве с матча сборной России против команды Саудовской Аравии. Арбитром выступит судья из Аргентины Нестор Питана.

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