Путин посмотрит матч открытия ЧМ-2018

В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года и посмотрит стартовый матч между сборными командами России и Саудовской Аравии.

Планируется, что церемонию посетят главы иностранных государств — в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Боливии Эво Моралес, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, наследный принц Саудовской Аравии Сальман Аль Сауд, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В среду, 13 июня, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино лично поблагодарил Владимира Путина. Глава ассоциации также выразил признательность оргкомитету «Россия-2018», волонтерам и всем россиянам.

Ранее сообщалось, что на церемонии открытия мундиаля на московском стадионе «Лужники» выступят российская оперная певица Аида Гарифуллина и британский музыкант Робби Уильямс. Также в мероприятии примет участие двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо.