Животный инстинкт

Нейросеть, созданная в Пермском университете, предсказала победу сборной Германии на чемпионате мира по футболу. Опиралась на «совокупность параметров», что не слишком внушает доверие. Как известно, чтобы успешно прогнозировать матчи, не нужно даже знать правила футбола. О самых успешных спортивных оракулах, которые ничего не понимают в спорте, читайте на портале iz.ru.

Пермская нейросеть вычислила не только победителя, но и первую тройку мундиаля. Кроме сборной Германии это команды Бразилии и Аргентины. Российскую она поставила на 27-е из 32 возможных мест. Получается, наша команда не должна даже выйти из группы. Окажутся ли выводы искусственного интеллекта верными, мы очень скоро узнаем. Пока же оракулы, не владеющие многофакторным анализом, справлялись с такими прогнозами гораздо лучше букмекерских алгоритмов.

Головоногий оракул

Самое яркое доказательство тому — немецкий осьминог Пауль, главный футбольный оракул последних лет. Не имея ни малейшего понятия о расстановке сил в мировом футболе, Пауль во время чемпионата мира 2010 года предрек победу сербов над немцами.

Кто первый придумал класть в аквариум осьминога прозрачные ванночки с флагами футбольных команд-соперниц, неизвестно. Но тот матч — далеко не первый в карьере осьминога — стал для Пауля пропуском в мир большого спорта.

Оракул_1 Осьминог Пауль Фото: Global Look Press/A3512 Roland Weihrauch

Вувузелы — «ложки победы» 2010 года — тогда отошли на второй план, и главным героем (а для кого-то злодеем) того мундиаля стал Пауль. Он точно угадал исходы всех матчей чемпионата в Южной Африке.

Всего за свою недолгую карьеру (Пауль скончался в октябре 2010 года, прожив меньше трех лет) он сделал 14 предсказаний. Подавляющее большинство касалось игр, в которых участвовала немецкая сборная. Не угадал исход матчей осьминог только дважды. При этом в чистоте его судейства сомневаться не приходится. В отличие от подражателей и коллег Пауль не выбирал между мисками с едой. Его ванночки были пусты, и он заползал в одну из них сам, таким образом оглашая свой выбор.

Таланты и поклонники

Подражателей у Пауля было немало. После его невероятного медийного успеха на мундиале животных-экстрасенсов стали искать по всему миру. Но сначала среди соотечественников.

Так, в зоопарке города Хемниц результаты матчей с участием немецкой сборной пытались угадывать песец Лисси, дикобраз Леон, бегемот Петти и обезьяна Антон — все при первой же проверке оказались лишены экстрасенсорных способностей.

Но были и те, кто делал верные прогнозы. Перед финалом чемпионата 2010 года, совпав с Паулем, проголосовали за победу испанцев над голландцами австралийский крокодил Гарри (он съел цыпленка, лежавшего под испанским флагом) и безымянный алтайский карп, клюнувший на помеченную тем же флагом удочку. Настоящей славы они, однако, не сыскали (выловленный карп — по вполне понятным причинам).

Слониха, свинья и хорек

Титул главного футбольного предсказателя пустовал после смерти Пауля целый год. Пока главным открытием женского чемпионата мира по футболу 2011 года не стала слониха по имени Нелли из немецкого природного парка Серенгети.

Зная любовь слонихи к играм с мячом, работники парка во время чемпионата поставили в ее загоне двое ворот, над которыми вешали флаги команд. В чьи ворота животное забивало первый гол (а на это иногда уходило немало времени), та команда и считалась проигравшей. Слониха верно угадала исход всех матчей с участием родной команды, затем дала верный прогноз финала Лиги чемпионов («Бавария» обыграла «Боруссию»).

Оракул_2 Слониха Нелли удачно предсказала исход матча Германия–Украина на Евро-2016 Фото: TASS/DPA/Peter Steffen

В 2012 году ненадолго взошла звезда украинских оракулов — хряка Фунтика и хорька Фреда. Оба пытались предсказывать исход матчей Евро-2012. Однако каждый верно угадал победителя лишь половины игр. Хотя вряд ли это сильно расстроило животных. Гадали они на мисках с кукурузными палочками и говядиной, а Фунтик дополнительно прославился любовью выпить пива с футбольными фанатами.

Так что в 2014-м во время чемпионата мира за прогнозами вновь обратились к слонихе. Нелли верно предрекла победу немцев над бразильцами в полуфинале и над аргентинцами в финале. Затем был удачный прогноз матча Германия–Украина на Евро-2016 (2:0). К тому моменту на счету предсказательницы было уже 30 успешных прогнозов из 33. Однако с тех пор о слонихе ничего не было слышно. Неизвестно мнение Нелли и насчет предстоящего мундиаля. Вполне возможно, животное решило оставить утомительную работу футбольного оракула.

Толстая сочинская выдра

Доказательством того, что футбольные предсказания — работа утомительная и даже вредная, может служить нелегкая судьбы сочинской выдры Гарри.

Во время Олимпиады-2014 он сначала делал прогнозы вместе с подружкой Эшли. Но та быстро утомилась, и практически все Игры Гарри пришлось работать одному. В его бассейн бросали два шарика с названиями команд. И победителем (в шести из семи случаев) оказывалась та страна, чей шарик Гарри выбрасывал назад первым.

Однако после драматического поражения российских хоккеистов финнами в финале ЧМ, которое Гарри не предугадал, он стал ошибаться всё чаще. Вероятно, пытаясь восстановить у окружающих веру в свои способности, Гарри стал делать по четыре-пять предсказаний в день. И сильно растолстел, потому что за каждый выброшенный мячик получал лакомство. В итоге сотрудники зоопарка объявили, что выдра уходит из букмекерского бизнеса из-за переутомления.

Оракул_3 Cочинская выдра-предсказатель Гарри Фото: Facebook.com/Photosochi2014

Надо отметить, что финал проходившего в Белоруссии чемпионата мира по хоккею подкосил и едва начавшуюся карьеру краба Петровича — выходца из Норвегии, осевшего в стране — хозяйке соревнований. Перед матчем ему давали в клешню шайбу с приклеенными с двух сторон флагами команд-соперниц. Раз за разом Петрович бросал на дно шайбу российским флагом вверх. И до некоторых пор оказывался прав.

А Гарри ненадолго вернулся к предсказаниям в июне 2017-го и предсказал ничью в матче Кубка конфедераций между Германией и Камеруном (вытащил из воды одновременно два шарика). Но после этого уже окончательно пропал из спортивных сводок.

Глухой эрмитажный кот

Зато во время Кубка конфедераций известность пришла к эрмитажному коту Ахиллу. Кроме ловли мышей в музейных подвалах глухой от рождения кот увлекался гастрономическими предсказаниями. Летом 2017 года он раз за разом шел к миске с флагом команды-победительницы, выбирая из двух одинаковых по объему и вкусу блюд. Ошибся лишь однажды, угадав тем не менее единственную победу российской команды в матче с новозеландцами, а также победу немецкой сборной в финале.

Оракул_4 Кот-оракул Ахилл, «работающий» в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, предсказал победу сборной России в матче с Новой Зеландией на турнире Кубка конфедераций – 2017 по футболу Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Перед чемпионатом мира ФИФА назначила Ахилла официальным оракулом мирового футбольного первенства. Ему полагается официальный сертификат, подтверждающий оракульские способности. Кот также прошел профилактический осмотр в ветеринарной клинике, в том числе ультразвуковую диагностику и обследование у кардиолога. Врачи уверены, что двухлетний кот, который, кстати, страдает врожденной глухотой, полностью готов к нелегкой работе в дни чемпионата.

Изначально среди других музейных котов Ахилл был выбран за, как выразилась главный ветеринар котов Эрмитажа Анна Кондратьева, особенное чутье, коммуникабельность и стрессоустойчивость. Первое предсказание Ахилл собирается сделать уже 13 июня, определив победителя встречи команд России и Саудовской Аравии.

Кстати, Ахилл не единственный претендент из России на роль оракула домашнего чемпионата. Вполне возможно, его по популярности обойдет самарская коза Забияка — если 15 июля победителем в финале чемпионата окажется сборная Бельгии. Такой прогноз (по мискам) она сделала еще в мае. К сожалению, волков Забивак приучить к футбольным ритуалам никому не удалось.