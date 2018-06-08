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Созданная пермским физиком нейросеть вычислила победителя ЧМ

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Студент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) создал нейронную сеть, которая вычислила победителя чемпионата мира по футболу-2018 — кубок должна получить сборная Германии. Об этом информирует пресс-служба университета.

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Автором программы стал студент четвертого курса физического факультета Виктор Закопайло. При вычислении результата нейросеть руководствовалась критериями места сборной в группе отбора на ЧМ, места в рейтинге ФИФА, а также рейтингом сборной. Физик определил в ходе анализа, что рейтинг сборной оказывает незначительное влияние на успех команды на мундиале, а результат в наибольшей степени зависит от места, которое сборная получила во время отбора на турнир.

«В результате анализа нейросеть вычислила, что по совокупности параметров в чемпионате мира по футболу первую тройку образуют сборные Германии, Бразилии и Аргентины соответственно», — говорится в сообщении.

При это российской команде нейросеть определила 27-е место из 32 возможных. В пресс-службе ПГНИУ уточняют, что точность прогноза превышает 80%. Кроме того, Закопайло использовал в своем исследовании результаты прошедших чемпионатов мира по футболу 2006, 2010 и 2014 годов.

По данным ВЦИОМа, в победу российской сборной на мундиале верит каждый десятый россиянин. Участники опроса также высказывались в пользу команд из Германии, Бразилии и Испании.

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