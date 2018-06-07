Недельная готовность

Сборная России по футболу выходит на финишную прямую в подготовке к домашнему чемпионату мира. Уже через неделю, 14 июня, подопечные Станислава Черчесова откроют турнир матчем с командой Саудовской Аравии в рамках группового этапа. Однако готовность нашей сборной к мундиалю пока вызывает серьезную обеспокоенность. В семи товарищеских матчах подряд россияне так и не смогли добиться ни одной победы, а их низкая результативность в последних играх и вовсе вызвала серьезный поток критики со стороны экспертов и болельщиков.

Подготовка сборной России к чемпионату мира длится уже почти три недели. За это время национальная команда успела провести выездной сбор в Австрии и сыграть две контрольные встречи. Подопечные Станислава Черчесова уступили австрийцам (0:1) и разошлись миром с Турцией (1:1). При этом за оба матча наши футболисты нанесли всего один удар в створ ворот соперника. В оставшееся до дебютной игры на мундиале время сборная России будет тренироваться на своей базе в Новогорске.

— Считаю, что сборная качественно прибавила после игры с Австрией, — заявил «Известиям» именитый отечественный тренер Гаджи Гаджиев. — Особенно это было заметно в первой половине матча с Турцией, хотя во втором тайме команда действовала несколько хуже. Сложно сказать, с чем это может быть связано. Возможно, на футболистах сказываются физические нагрузки австрийского сбора.

Одной из самых обсуждаемых тем вокруг подготовки нашей команды к ЧМ является выбранная тренерским штабом схема игры. До сих пор непонятно, какую тактику будет использовать российская сборная. Долгое время Станислав Черчесов наигрывал схему с тремя центральными защитниками, однако в двух последних матчах в основном составе на поле выходили лишь два. При этом в ходе контрольной встречи с Турцией после ряда замен команда вновь перестроилась на игру в трех центральных.

— Либо тренер все еще выбирает схему, либо считает, что она должна варьироваться и изменяться в ходе матчей, — добавил Гаджи Гаджиев. — Я ожидал, что с турками мы с первых минут будем играть в трех центральных защитников, учитывая не совсем удачный матч с Австрией. Но Черчесов решил сохранить модель предыдущей встречи, поменяв лишь нескольких игроков. В игре с австрийцами играли три номинальных центральных защитника, а Федор Кудряшов действовал на фланге. В матче с турками он вышел на замену и занял место уже в центре обороны. Такая ротация, наверное, говорит о том, что у тренера остаются сомнения относительно стартового состава.

Одна из главных позиций в любой команде — опорная зона. Кто сыграет на ней в сборной России, пока также непонятно. В матче с австрийцами эту задачу выполняли Далер Кузяев и Роман Зобнин. Во время игры со сборной Турции Далера Кузяева сменил Юрий Газинский. Но после его ухода с поля в опорной зоне появился Александр Головин. Учитывая все проблемы нашей команды на этой позиции, сложно не вспомнить про Игоря Денисова, которого Станислав Черчесов принципиально не вызывает в сборную.

— Из тех футболистов, которые есть в составе и могут сыграть в опорной зоне, лучше всего смотрится Зобнин, — заметил Гаджи Гаджиев. — Думаю, он справится с этой ролью. Роман умело выполняет оборонительные и атакующие функции. Хотя иногда он теряет позицию, а в опорной зоне нужно все-таки играть более строго.

Бросается в глаза и то, что у сборной нет ярко выраженного лидера на поле. Есть яркие, опытные футболисты, но ощущается нехватка игрока, способного «завести» команду. В этом контексте снова можно упомянуть капитана «Локомотива» Игоря Денисова или капитана «Спартака» Дениса Глушакова, «отцепленного» Станиславом Черчесовым от сборной перед перед стартом заключительного этапа подготовки к чемпионату.

— Хочется, чтобы в главной команде страны были собраны все сильнейшие футболисты, — сказал «Известиям» отечественный специалист Сергей Силкин. — Сейчас этого не происходит. Например, в команде нет Денисова — по не совсем объективным и игровым причинам. Хотя я думаю, именно этот футболист мог бы взять на себя роль лидера.

Безусловно, у сборной России достойный капитан — Игорь Акинфеев, но вратарю довольно сложно влиять на партнеров по команде на протяжении всего матча. При этом, что касается игровых качеств, то голкипер ЦСКА надежно выглядел в обеих контрольных встречах.

— Акинфеев — очень опытный футболист, но выводы по его игре делать преждевременно, — отметил Сергей Силкин. — Вообще никого не стоит оценивать по контрольным матчам, они не отображают реальной картины. Какие-то оценки и выводы по игре сборной России можно будет делать только по результатам игр чемпионата мира. Лично я не разделяю всеобщей паники и с оптимизмом смотрю в будущее нашей команды на турнире.

Чтобы разобраться со всеми проблемами команды, у Станислава Черчесова остается совсем немного времени. Уже 14 июня сборная России сыграет с футболистами из Саудовской Аравией в первом матче группового этапа Кубка мира. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 мск.

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