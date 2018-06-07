Футбольная подмена

Киберпреступники собирают личные данные футбольных болельщиков в преддверии мундиаля и разрабатывают индивидуальные схемы хищения денег, рассказали «Известиям» в InfoWatch. В «Лаборатории Касперского» предупредили о появлении поддельных предложений дешевых авиабилетов и жилья, в Dr.Web также фиксируют рост активности злоумышленников. Схемы рассчитаны в основном на иностранных болельщиков.

Преступники используют сомнительные сайты по тематике Чемпионата мира по футболу для сбора личных данных болельщиков, сообщили в InfoWatch. Большое количество собранных данных может использоваться для выявления неявных связей между пользователями, определения их интересов и даже маршрутов передвижения.

— Имея такую информацию, мошенники могут сделать пользователям более адресное, привлекательное «предложение». Например, под видом акции для болельщиков конкретной команды или для посетителей конкретного матча. Уровень доверия к таким предложениям изначально выше, — отметил руководитель отдела аналитики InfoWatch Сергей Хайрук.

По его словам, получив такие данные, мошенники могут сравнительно легко похищать средства граждан, а это создает предпосылки для массовых злоупотреблений.

Различные сетевые мошенники уже активизировались: они размещают на своих сайтах официальную символику чемпионата мира по футболу FIFA. На таких страницах всем желающим предлагают участвовать в розыгрышах призов, якобы организованных FIFA, крупными банками и международными инвестиционными фондами, выяснили в Dr. Web. «Призами» могут быть дорогие автомобили, значительные денежные суммы, туристические путевки и бесплатные билеты на мундиаль.

— Мошенники используют старую схему, — пояснили в Dr. Web. — Жертве сообщают о крупном выигрыше, для получения которого на счет мошенника нужно перевести несколько сотен рублей.

Смежным видом мошенничества является спам по теме FIFA, говорит старший спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Мария Вергелис. Это поддельные сообщения от лица крупных брендов: Coca-Cola, Visa или Международной федерации футбола. В письмо вложены файлы с сообщением о призе, но, чтобы получить его, нужно ввести свои личные данные, пояснила она. Нередко спам-сообщения содержат вирусы, которые могут также получить доступ к личной информации пользователя или парализовать работу компьютера, предупреждает Мария Вергелис.

Еще одна опасность — появление большого количества поддельных (фишинговых) сайтов с предложением дешевых авиабилетов и жилья в городах проведения мундиаля, отметил старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Андрей Костин. По его словам, это могут быть поддельные сайты таких популярных сервисов, как Booking.com и Airbnb. Такие схемы рассчитаны на иностранных болельщиков, которые планируют посетить Россию в период чемпионата.

Крупные международные события всегда интересны мошенникам, поскольку к ним приковано внимание большого количества людей, напомнил Андрей Костин. Чтобы обезопасить себя, нужно проверять адреса сайтов после загрузки страницы, а лучше вводить их вручную, не переходить по сомнительным ссылкам из электронной почты и не отвечать на подозрительные сообщения в мессенджерах, пояснил он. Для онлайн-покупок стоит оформить отдельную банковскую карту. По мнению Марии Вергелис, стоит также завести особую почту для регистрации на форумах и в онлайн-магазинах и ни при каких условиях не передавать свои личные данные третьим лицам.