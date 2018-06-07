Около 13 тыс. поляков получили паспорт болельщика на ЧМ-2018

Около 13 тыс. граждан Польши получили паспорт болельщика и приедут на чемпионат мира по футболу, на следующей неделе стартующий в России. Два матча польской сборной, которые пройдут в Москве и Казани, также посетит глава диппредставительства этой страны в РФ Влодзимеж Марчиняк. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе посольства Польши в РФ. Президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов в беседе с «Известиями» заверил, что никакой угрозы столкновений между российскими и польскими фанатами не существует.

Команда Польши одной из первых обеспечила себе путевку на ЧМ-2018, без особых трудностей пройдя квалификационный раунд. На мундиале сборную будут поддерживать несколько тысяч поклонников футбола из этой страны. В пресс-службе польского посольства в России «Известиям» заявили, что мероприятие посетят примерно 13 тыс. болельщиков.

— Согласно последним данным, 12–13 тыс. болельщиков уже получили FAN ID (паспорт болельщика. — «Известия») и точно собираются приехать в Россию. Про остальных пока нет точной информации. Посольство Польши в случае необходимости предоставит всю необходимую помощь и поддержку своим гражданам, — сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Там также отметили, что два матча национальной сборной посетит и посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк.

— На групповом этапе наша футбольная сборная проведет игры в трех городах России. Матчи, которые пройдут в Москве и Казани, планирует посетить посол. Что касается приезда на чемпионат мира политиков из Польши, по этому вопросу пока нет конкретной информации. Возможно, официальные лица решат посетить спортивное мероприятие в случае выхода нашей национальной команды из группы, — заявили «Известиям» в пресс-службе посольства Польши в РФ.

Свой первый матч «Белые орлы» проведут 19 июня в столице России на стадионе московского «Спартака», где их ждет встреча с командой Сенегала. 24 июня на арене в Казани польские футболисты сыграют с колумбийцами. Групповой этап для «бело-красных» завершится игрой со сборной Японии, которая состоится 28 июня в Волгограде.

Шесть лет назад во время чемпионата Европы в Варшаве были зафиксированы неоднократные стычки польских футбольных фанатов с российскими. Однако президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов заверил, что подобные инциденты во время чемпионата мира в РФ просто невозможны.



— Уверен, никаких эксцессов с участием польских гостей в России не будет, — заявил он «Известиям». — То, что произошло в Варшаве в 2012 году, до сих пор заставляет краснеть организаторов турнира. Да, и важно понимать, что в тех потасовках участвовали отдельные группы фанатов, а не все болельщики сборной Польши. Во время мундиаля мы планируем провести множество акций для объединения поклонников футбола из всех стран–участниц турнира. В частности, состоится чемпионат мира среди болельщиков — польская сторона уже подтвердила свое участие в этом дружеском соревновании.

Игры ЧМ-2018 пройдут в 11 российских городах на 12 футбольных аренах с 14 июня по 15 июля. В число городов–организаторов турнира входят Москва (матчи будут сыграны на стадионе московского «Спартака» и арене «Лужники»), Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Калининград, Волгоград и Саранск.

На ЧМ-2018 в России ожидается приезд более 1 млн иностранных поклонников футбола. Кроме рядовых болельщиков, в РФ планируют прибыть и многие высокопоставленные политики. «Известия» уже сообщали, что летом в Россию может приехать президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Сербский министр обороны Александр Вулин в интервью «Известиям» также заявил, что с удовольствием лично посетит международный турнир. На игру сборных Бразилии и Сербии, которая состоится 27 июня 2018 года в Москве, собирается прибыть президент Республики Сербской Милорад Додик (Босния и Герцеговина разделена на две основные единицы: Республику Сербскую, в которой проживают преимущественно сербы, и Федерацию Боснии и Герцеговины. — «Известия»). О своем намерении посетить мундиаль в интервью «Известиям» также сообщили президент Молдавии Игорь Додон и глава Южной Осетии Анатолий Бибилов. Все матчи шведской сборной планирует посетить посол этой страны в РФ Петер Эриксон.

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