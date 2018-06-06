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В бесплатных поездах на матчи ЧМ будут продавать некрепкий алкоголь

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Алкогольные напитки крепостью не выше 16,5 градуса предложат футбольным болельщикам рестораны в бесплатных поездах, следующих в города, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Об этом информирует пресс-служба транспортной дирекции ЧМ-2018.

Ведомство уже утвердило меню для вагонов-ресторанов бесплатных поездов. В него вошли блюда из мяса и рыбы, холодные и горячие закуски, а также вегетарианские блюда. Кроме того, иностранные болельщики смогут в пути познакомиться с русской кухней и попробовать солянку, щи и блины.

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«В меню вагонов-ресторанов также включены холодные и горячие безалкогольные напитки, алкогольные напитки (вино и пиво), крепость которых не будет превышать 16,5 градуса», — говорится в сообщении на сайте дирекции. Представители ведомства отмечают, что продажа спиртного проводится в соответствии с действующим законодательством и поручениями правительства.

В дирекции пояснили, что для осуществления бесплатных перевозок болельщиков и сотрудников СМИ задействовано 734 дополнительных поезда на 448 тыс. мест. К настоящему моменту в поездах, прибывающих на матчи группового этапа чемпионата, забронировано 86% мест.

Ранее стало известно, что 70-летний футбольный болельщик из Германии планирует добраться в Россию на тракторе. К настоящему моменту немец уже пересек границу Белоруссии.

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