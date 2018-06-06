Футбольный болельщик из Германии едет на ЧМ-2018 на тракторе

Немецкий футбольный болельщик едет на чемпионат мира по футболу 2018 года на тракторе. Об этом сообщает сайт abw.by.

Отмечается, что 70-летний немец уже пересек белорусскую границу. К средству передвижения прицеплена большая бочка, которая служит ему домом на колесах. О цели пути пожилого болельщика говорит надпись на «доме»: Hallo, Moscau! (орфография сохранена). Как сообщает НСН, трактор «Бульдог» едет со скоростью 30 км/ч. Также на мировое первенство мужчину сопровождает собака.

ЧМ-2018 по футболу пройдет в 11 российских городах. На групповом этапе национальная команда Германии сыграет со сборными Мексики, Швеции и Южной Кореи. Ранее стало известно, что FIFA представит новую телевизионную заставку к ЧМ-2018 из-за допущенной в предыдущей версии ошибки.