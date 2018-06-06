Прямой эфир
Сюжет:

Футбольный болельщик из Германии едет на ЧМ-2018 на тракторе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкий футбольный болельщик едет на чемпионат мира по футболу 2018 года на тракторе. Об этом сообщает сайт abw.by.

Отмечается, что 70-летний немец уже пересек белорусскую границу. К средству передвижения прицеплена большая бочка, которая служит ему домом на колесах. О цели пути пожилого болельщика говорит надпись на «доме»: Hallo, Moscau! (орфография сохранена). Как сообщает НСН, трактор «Бульдог» едет со скоростью 30 км/ч. Также на мировое первенство мужчину сопровождает собака.

ЧМ-2018 по футболу пройдет в 11 российских городах. На групповом этапе национальная команда Германии сыграет со сборными Мексики, Швеции и Южной Кореи. Ранее стало известно, что FIFA представит новую телевизионную заставку к ЧМ-2018 из-за допущенной в предыдущей версии ошибки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Наталия Орейро назвала самого сексуального футболиста сборной России
Госслужащим в Бразилии разрешили не ходить на работу во время ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017