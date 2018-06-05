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Госслужащим в Бразилии разрешили не ходить на работу во время ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Госслужащие в Бразилии смогут отсутствовать на рабочем месте во время матчей сборной на чемпионате мира по футболу. 

Как сообщает ТАСС, эта мера касается служащих, которые работают в бразильских федеральных учреждениях. Пропущенные часы они должны будут отработать после окончания турнира. 

В те даты, когда матчи бразильской команды запланированы на утро по местному времени, рабочий день будет начинаться в 14:00. Когда соревнования будут проходить во второй половине дня, сотрудники смогут покинуть учреждения в 13:00.

Тренерский штаб сборной России ранее назвал окончательный состав на ЧМ-2018. Первенство впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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