Госслужащим в Бразилии разрешили не ходить на работу во время ЧМ-2018

Госслужащие в Бразилии смогут отсутствовать на рабочем месте во время матчей сборной на чемпионате мира по футболу.

Как сообщает ТАСС, эта мера касается служащих, которые работают в бразильских федеральных учреждениях. Пропущенные часы они должны будут отработать после окончания турнира.

В те даты, когда матчи бразильской команды запланированы на утро по местному времени, рабочий день будет начинаться в 14:00. Когда соревнования будут проходить во второй половине дня, сотрудники смогут покинуть учреждения в 13:00.

Тренерский штаб сборной России ранее назвал окончательный состав на ЧМ-2018. Первенство впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.