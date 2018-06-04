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Гидроциклам запретят выезжать на Неву во время ЧМ-2018

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Фото: Global Look Press/Roman Denisov
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Запрет на движение гидроциклов вводится в Санкт-Петербурге. Он будет действовать с 4 июня до 1 августа в связи с проведением чемпионата мира по футболу.

Гидроциклы не смогут выезжать в акваторию, ограниченную Тучковым, Благовещенским, Сампсониевским и Литейным мостами. Ограничение необходимо для усиления антитеррористической безопасности в период проведения мундиаля. Водные мотоциклы попали под запрет из-за их маневренности и высокой скорости.

«Все эти факторы затрудняют преследование и пресечение действий нарушителя, что, в свою очередь, может привести к чрезвычайным ситуациям на реке Нева», — цитирует телеканал «78» предупреждение МЧС.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. До завершения ЧМ-2018 Балтийский флот взял под охрану побережье в районе Санкт-Петербурга и Калининградской области. К охране будут привлечены корабли, которые базируются в Калининграде, Балтийске и Кронштадте, а также наземные части ПВО.

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