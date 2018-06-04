Роналду на ЧМ-2018 будут охранять десантник и боец ММА

Нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу во время чемпионата мира в России будут охранять бывший десантник Нуно Марекуш и боец ММА Гонсало Сальгадо.

По данным газеты The Mirror, Марекуш уже занимался охраной Роналду во время финала Лиги чемпионов в Киеве. Раньше он служил в десантных войсках, в настоящее время работает в частной охранной фирме и участвует в португальских боях с быками (торада) в поселке Шамушка.

Также он был директором по безопасности лиссабонского аэропорта.

Второй охранник футболиста — Сальгадо — выступал в смешанных единоборствах (ММА) в супертяжелом весе. Его рост — 188 см, и весит он 139 кг. Сальгадо провел девять поединков и одержал восемь побед. Примечательно, что единственный бой он проиграл в 2011 году россиянину Арсену Адбулкеримову.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В рамках группового турнира сборная Португалии проведет матчи в Сочи, Москве и Саранске.