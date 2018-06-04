Прямой эфир
Сюжет:

Роналду на ЧМ-2018 будут охранять десантник и боец ММА

0
Фото: REUTERS/Hannah McKay
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу во время чемпионата мира в России будут охранять бывший десантник Нуно Марекуш и боец ММА Гонсало Сальгадо.

По данным газеты The Mirror, Марекуш уже занимался охраной Роналду во время финала Лиги чемпионов в Киеве. Раньше он служил в десантных войсках, в настоящее время работает в частной охранной фирме и участвует в португальских боях с быками (торада) в поселке Шамушка.

Также он был директором по безопасности лиссабонского аэропорта.

Второй охранник футболиста — Сальгадо — выступал в смешанных единоборствах (ММА) в супертяжелом весе. Его рост — 188 см, и весит он 139 кг. Сальгадо провел девять поединков и одержал восемь побед. Примечательно, что единственный бой он проиграл в 2011 году россиянину Арсену Адбулкеримову.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В рамках группового турнира сборная Португалии проведет матчи в Сочи, Москве и Саранске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российский клуб сделал предложение Криштиану Роналду
Роналду грозит тюрьма за неуплату налогов
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017