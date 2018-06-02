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Российский клуб сделал предложение Криштиану Роналду

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Красноярский футбольный клуб «Енисей» пошутил на тему возможного ухода нападающего «Реала» Криштиану Роналду из мадридской команды. Об этом сообщает «Советский спорт».

В частности, футбольный клуб сделал публикацию в официальном аккаунте в Twitter, сопровождая сообщение фотографией.

«Дорогой Роналду, обо всем знаем. Предлагаем сделать «Енисей» великим клубом. Прими решение прямо сейчас», — говорится в заявлении.

Накануне 33-летний футболист после финала Лиги чемпионов не исключил своего ухода из команды. По данным интернет-издания Marca, Роналду недоволен отношением руководства.

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