Роналду оповестил коллег об уходе из «Реала»

Звезда сборной Португалии и нападающий испанского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду сообщил коллегам о своем решении покинуть команду.

Интернет-издание Marca сообщает, что Роналду недоволен отношением руководства.

Намерение уйти из «Реала» футболист не скрывал и в последние три недели перед финалом Лиги чемпионов, где «Реал» в третий раз подряд завоевал кубок, обыграв «Ливерпуль», сообщает «Газета.ру».

Коллеги португальца высказывают мнение, что он уже сыграл последнюю игру в составе клуба, хотя вопрос о будущем спортсмена пока остается открытым, пишет издание.

31 мая 45-летний Зинедин Зидан заявил об уходе с поста главного тренера «Реала». Он возглавит сборную Катара с зарплатой €50 млн в год.

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