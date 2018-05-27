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Роналду допустил уход из «Реала» после победы в Лиге чемпионов

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Фото: REUTERS/Phil Noble
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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду не исключил уход из команды.

«Через несколько дней я сообщу кое-что болельщикам, которые всегда поддерживали меня», — сказал он журналистам после победы в финале Лиги чемпионов в Киеве над английским «Ливерпулем».

Также Роналду добавил, что «сейчас не лучшее время говорить об этом». Он намерен сообщить обо всем после прибытия в расположение сборной Португалии для подготовки к чемпионату мира.

Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть «Реал» из-за возможного перехода в мадридскую команду выступающего за парижский ПСЖ бразильца Неймара, который ранее играл в стане принципиального соперника «бланкос» — «Барселоне».

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1 и выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд. Роналду установил рекорд по количеству побед в турнире.

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