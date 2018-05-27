Роналду побил рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов

Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, выигравшим пять раз Лигу чемпионов.

Роналду выигрывал главный клубный турнир Европы в составе «Реала» четыре раза. Еще один, выступая за английский «Манчестер Юнайтед», передает RT.

По четыре раза в Лиге чемпионов побеждали Кларенс Зеедорф, а также игроки «Барселоны» Хави, Андрес Иньеста, Лионель Месси и Жерар Пике.

«Реал» в финале Лиги чемпионов в Киеве обыграл английский «Ливерпуль» и стал первым клубом в истории, трижды подряд выигравшим турнир.

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