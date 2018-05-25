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Зидан заявил о превосходстве над Клоппом перед финалом ЛЧ

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сравнил с себя с Юргеном Клоппом, который возглавляет английский «Ливерпуль» перед финалом Лиги чемпионов. 

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«Я чуть лучше играл в футбол! Хотя и он был неплох. Шучу. Очень уважаю Клоппа как тренера. Он сделал много классных вещей для футбола. А чем мы похожи, я не скажу. Думаю, мы всё-таки разные», — приводит слова 45-летнего специалиста «Спорт-Экспресс».

Кроме того, шансы команд он оценил как 50 на 50, так как в финалах нет фаворитов. Также добавил, что форвард Криштиану Роналду восстановился и готов принять участие в игре.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве 26 мая. За главный трофей поборются «Реал» и «Ливерпуль». Встреча начнется в 21:45 мск.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал фейком отказ болельщиков ехать на игру из-за завышенных цен на жилье. 

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