Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) — «Ливерпуль» (Англия)

Впервые в истории главного европейского клубного турнира по футболу его решающий матч пройдет в столице Украины. На 70-тысячной арене в Киеве встретятся победитель Лиги чемпионов двух предыдущих сезонов мадридский «Реал» и одна из самых зрелищных команд английской премьер-лиги последних лет «Ливерпуль». Обладающий самым звездным в мире составом королевский клуб имеет хорошие шансы на третий титул подряд — подобного в последний раз удавалось добиться лишь мюнхенской «Баварии» в середине 1970-х годов. Однако британский коллектив тоже не раз доказывал способность побеждать признанных фаворитов. Это делает предстоящий финал одним из самых непредсказуемых и интересных за последние годы.

26 мая, 21:45. НСК «Олимпийский» (Киев, Украина). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Алексей Иванов

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Четвертьфинал. «Химки» — «Локомотив-Кубань»

Два главных конкурента московского ЦСКА встретятся друг с другом уже на первой стадии плей-офф. Именно подмосковная и краснодарская команды чаще остальных портили нервы бессменному чемпиону России. «Локомотив-Кубань» зимой лидировал в регулярном чемпионате, а два года назад стал первым после ЦСКА российским клубом, дошедшим до «Финала четырех» Евролиги. «Химки» в этом сезоне бились с армейцами за выход в эту же стадию главного баскетбольного еврокубка, но упустили победу в самом конце. Теперь у них появился шанс реабилитироваться за эту неудачу выигрышем в серии с краснодарскими «железнодорожниками».

26 мая, 19:00. Баскетбольный центр Московской области (Химки). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Фото: Getty Images/Quality Sport Images

«Формула-1». Чемпионат мира. Гран-при Монако

На шестом этапе сезона гонщикам придется преодолеть 260,286 км и 78 кругов внутри городского массива Монте-Карло. Эта трасса считается самой сложной и непредсказуемой в «Формуле-1». Ввиду ее небольшой ширины на Гран-при Монако не раз допускали ошибки лучшие пилоты в истории самых престижных автогонок. Теперь все ее трудности ощутит на себе россиянин Сергей Сироткин. Для гонщика «Уильямса» это будет дебютный заезд в Монако.

26 мая, 16:00. Квалификация. 27 мая, 16:10, гонка. Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Волейбол. Мужчины. Лига наций. Россия–Канада, Польша–Россия, Южная Корея — Россия

Отечественные волейболисты начинают выступление в первом для себя крупном турнире в ранге действующих чемпионов Европы. В Польше они возьмут старт в Лиге наций — соревновании, пришедшем на смену Мировой лиге. Именно в этом соревновании команда Сергея Шляпникова проверит молодых новичков, которых главный тренер планирует наигрывать с прицелом на Олимпиаду-2020 в Токио. Кроме того, перед российской сборной стоит задача побороться и за победу в Лиге наций, чтобы подтвердить статус лучшей команды континента.

25 мая, 20:00. 26 мая, 17:00. 27 мая, 20:00. «Сподек» (Катовице, Польша). Прямые трансляции на «Матч! Игра»

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Гандбол. Мужчины. Кубок России. «Финал четырех». Матч за третье место и финал

В российском мужском гандболе заканчивается очередной сезон. Уже определился чемпион страны — победителями стали «Чеховские медведи». Теперь подопечные Владимира Максимова попытаются выиграть второй по значимости титул. В четверг они встречались с саратовским «СГБУ-Саратов». Следом за подмосковной командой одну из решающих игр провел и их главный конкурент — учрежденный лишь перед нынешним сезоном московский «Спартак» встречался с краснодарским «СКИФом». В случае успеха красно-белых и «Медведей» финал нынешнего сезона может стать одним из самых ярких в истории турнира.

25 мая, 17:45; 20:15. Дворец спорта «Динамо» в Крылатском (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Наш спорт»

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