Кандидат на пост тренера «Зенита» провел семичасовые переговоры с «Челси»
Итальянский тренер Маурицио Сарри провел переговоры с представителями лондонского «Челси».
По итогам семичасовой встречи лондонский клуб заявил о готовности выплатить «Наполи» неустойку в размере €8 млн, передает «Газета.ру».
Отмечается, что «Челси» предложил итальянцу контракт на два года. В сделку по выплате неустойки может войти защитник английского клуба Давид Луиз.
Ранее сообщалось, что на специалиста также претендует петербургский «Зенит».
13 мая руководство «Зенита» объявило о расторжении контракта с Манчини по обоюдному согласию без выплаты взаимных компенсаций.
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