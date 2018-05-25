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Кандидат на пост тренера «Зенита» провел семичасовые переговоры с «Челси»

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Фото: REUTERS/Alberto Lingria
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Итальянский тренер Маурицио Сарри провел переговоры с представителями лондонского «Челси».

По итогам семичасовой встречи лондонский клуб заявил о готовности выплатить «Наполи» неустойку в размере €8 млн, передает «Газета.ру».

Отмечается, что «Челси» предложил итальянцу контракт на два года. В сделку по выплате неустойки может войти защитник английского клуба Давид Луиз.

Ранее сообщалось, что на специалиста также претендует петербургский «Зенит».

13 мая руководство «Зенита» объявило о расторжении контракта с Манчини по обоюдному согласию без выплаты взаимных компенсаций.

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