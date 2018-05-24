Роналдиньо не смог выговорить имена российских футболистов

Легенда мирового футбола Роналдиньо в интервью «Известиям» оценил перспективы сборной России на чемпионате мира.

«Я видел несколько игр, которые Россия провела в преддверии чемпионата мира. Мне уже приходилось слышать о некоторых игроках вашей сборной, но для меня произнести их имена очень сложно», — сказал экс-игрок «Барселоны».

По его словам, при удачном старте на турнире и поддержке болельщиков сборная России «сможет очень хорошо проявить себя». Также футболист рассказал о дружбе с Вагнером Лавом и Жо, которые ранее выступали в составе столичного ЦСКА.

«Я играл с ними вместе, мы отлично знакомы. Все они прожили в России долгое время и всегда очень хорошо отзывались о вашей стране. Особенно Вагнер. Он был одной из главных звезд чемпионата страны», — отметил Роналдиньо.

По его словам, бразильцы «были очень счастливы» в России, однако «главной проблемой и самой частой темой для разговоров всегда был холодный климат».

Кроме того, 38-летний футболист заявил, что у него «были разные предложения от российских команд, но в итоге не сложилось», а также прокомментировал натурализацию бразильца Марио Фернандеса, который попал в состав сборной России на ЧМ-2018.

«Это выбор каждого. Бывает, у человека нет возможности выступать за сборную Бразилии, но появляется другой шанс воплотить в жизнь свою мечту — поучаствовать в чемпионате мира, защищать честь страны, в которой давно живешь. Почему бы нет? Я ничего не имею против этого», — резюмировал игрок.

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