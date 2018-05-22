Прямой эфир
Сюжет:

Слуцкий оценил шансы сборной России на ЧМ-2018

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий оценил шансы национальной команды на чемпионате мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

«На мировых первенствах хозяева турнира всегда играют с особой заряженностью и настроем. Надеюсь, это произойдет и с нашей командой, и она покажет качественный футбол», — сказал специалист в интервью «Известиям».

Также тренер заявил, что для ряда молодых игроков сборной России грядущий Кубок мира — «прекрасная возможность проявить себя».

«Думаю, очевидно, что это Александр Головин, Роман Зобнин и Далер Кузяев, а также братья Алексей и Антон Миранчуки, — добавил Слуцкий. — У нас было поколение игроков, которые здорово проявили себя на чемпионате Европы 2008 года, теперь у этих ребят есть такая же потрясающая возможность. У них есть всё, чтобы очень быстро развить свою карьеру».

Подробнее — в материале «Известий»:

Слуцкий: «У хозяев турнира всегда особый настрой»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты спрогнозировали рост ВВП и инфляцию в РФ из-за ЧМ-2018
Сорокин выразил оптимизм по поводу заполняемости стадионов ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017