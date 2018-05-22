Слуцкий оценил шансы сборной России на ЧМ-2018

Экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий оценил шансы национальной команды на чемпионате мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

«На мировых первенствах хозяева турнира всегда играют с особой заряженностью и настроем. Надеюсь, это произойдет и с нашей командой, и она покажет качественный футбол», — сказал специалист в интервью «Известиям».

Также тренер заявил, что для ряда молодых игроков сборной России грядущий Кубок мира — «прекрасная возможность проявить себя».

«Думаю, очевидно, что это Александр Головин, Роман Зобнин и Далер Кузяев, а также братья Алексей и Антон Миранчуки, — добавил Слуцкий. — У нас было поколение игроков, которые здорово проявили себя на чемпионате Европы 2008 года, теперь у этих ребят есть такая же потрясающая возможность. У них есть всё, чтобы очень быстро развить свою карьеру».

Подробнее — в материале «Известий»:

Слуцкий: «У хозяев турнира всегда особый настрой»