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Роналдиньо: «Мы ждем от России только тепла»

Легенда мирового футбола Роналдиньо — о русском гостеприимстве, перспективах нашей сборной на мундиале и натурализации спортсменов
Фото: Getty Images/Alex Livesey
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Роналдиньо: «Мы ждем от России только тепла»
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2018-05-23 13:38:28
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В мировом футболе есть несколько спортсменов, которые олицетворяют собой «игру миллионов». Наравне с Пеле, Марадоной, Месси и Роналдо таковым является и легендарный бразилец Роналдо де Ассис Морейра, более известный как Роналдиньо. Его знают даже те, кто далёк от популярнейшей игры с мячом. 38-летний латиноамериканец, завершивший карьеру в 2015 году, является не самым титулованным футболистом планеты, но большинство болельщиков считает главным кудесником мяча именно Ронни. Во всем мире его называют Колдун из Порту-Алегри или Волшебник. В преддверии чемпионата мира-2018 в России легендарный игрок уже несколько раз посещал нашу страну. На днях он прибыл в Краснодар, где дал интервью «Известиям», в котором рассказал о целях своего очередного визита, поделился ожиданиями от грядущего мундиаля и оценил перспективы сборных России и Бразилии на предстоящем турнире сильнейших сборных планеты.  

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— Вы приехали в Краснодар для участия в акации «С любовью от Роналдиньо» от сети магазинов «Магнит». Почему вы решились на этот проект? 

— Мне интересно открывать для себя новые страны и культуры, знакомиться с тем, как популяризируют футбол во всем мире. Компания «Магнит» заинтересовала меня своим масштабом. В Бразилии нет настолько крупной торговой сети. Их магазины есть по всей стране — как в холодных северных, так и в жарких регионах. Благодаря охвату акции мы вовлечем в спорт очень большое число жителей страны, российских семей и дадим возможность всем желающим вести активный образ жизни. Я родился в небогатой многодетной семье и знаю, насколько важен и нужен для многих мальчишек и девчонок первый шаг в спорте. Поэтому очень важно сделать спорт доступным для молодежи, и я искренне рад внести свой вклад в развитие этой программы. 

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Бразильский футболист Роналдиньо во время акции «С любовью от Роналдиньо» в сети магазинов «Магнит» в Краснодаре

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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— Вы уже посещали несколько крупных городов России, таких как Москва, Санкт-Петербург и Казань. Чем отличается от них провинциальный Краснодар? 

— К сожалению, у меня не было возможности внимательно посмотреть Краснодар — очень мало времени и плотный график. Но я бы очень хотел посетить этот город в будущем ещё раз, чтобы лучше познакомиться с ним. 

— Во время вашей пресс-конференции в небе пролетел военный самолет. Вас это не удивило? 

— Знаете, мне показалось странным, что самолет пролетает так низко. Звук был очень громким, но я не испугался. 

— Во время чемпионата мира сборная Испании решила остановится в этом городе, насколько он им подходит? 

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— Думаю, здесь им будет здорово и комфортно. Испания — одна из сильнейших команд в мире. Полагаю, что для Краснодара их визит станет большим подарком. 

— Испанцы будут располагаться на базе академии футбольного клуба «Краснодар», в которой вы побывали. Ее инфраструктура соответствует уровню сборной Испании? 

— Безусловно. Из того, что я видел, всё в полном порядке. Очень красиво и уютно. Испанская сборная будет чувствовать себя здесь очень хорошо.

— В России уже заметно приближение такого крупного события, как чемпионат мира? 

— Конечно. Как только я прилетел, сразу увидел множество вывесок, плакатов, билбордов и прочей атрибутики с символикой мундиаля. Чувствуется, что вся страна очень ждет предстоящий праздник футбола и буквально живет им. 

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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— Как только вы выходили на улицы Краснодара, вас сразу окружали поклонники. Вам приятно такое внимание даже не в самых крупных городах мира? 

— Это просто чудесно и очень приятно. Я нахожусь далеко от дома, в стране, о которой в Бразилии даже не все знают. И когда я оказываюсь так далеко от родных мест и чувствую теплоту, с которой меня встречают, — это прекрасно. 

— Перед чемпионатом мира в Бразилии в 2014 году многие боялись ехать в вашу страну из-за высокого уровня преступности. Опасаются ли ваши соотечественники приезжать в Россию? 

— Абсолютно точно нет! Я знаю многих бразильцев, которые уже купили билет в Россию на чемпионат мира и скоро прилетят к вам в гости. Могу точно сказать, что все мы ждем от России только тепла, положительных эмоций и массу впечатлений. 

— Недавно Бразилия огласила итоговую заявку сборной на чемпионат мира. Создается впечатление, что в Россию приедет сильнейший состав вашей команды за последние годы... 

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— Да, у нас хорошая, молодая команда. Есть прекрасные игроки и отличный тренер. Действительно, сейчас сборная Бразилии очень сильна. 

— Бразилия вновь едет на мундиаль в статусе фаворита. Насколько это давит на команду в моральном плане? 

— Бразилия всегда находится под прессингом, потому что это страна футбола. На каком бы турнире сборная ни выступала, от нее всегда ждут только победы. И из-за неудачи на прошлом чемпионате мира на команду оказывается еще большее психологическое давление. Необходимо с этим справиться, и я надеюсь, что у сборной получится это сделать.

— Нынешний турнир впервые станет для России домашним. Может ли наша сборная «перегореть» из-за колоссального давления — как Бразилия четыре года назад? 

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— Всё наоборот. Россия играет дома, и если ваша сборная хорошо начнет и у нее будет поддержка болельщиков, она сможет очень хорошо проявить себя на мундиале. Все, у кого есть опыт участия в таком крупном турнире, знают, как всё происходит. Очень важно хорошо начать чемпионат — именно стартовые матчи Кубка мира покажут, как сборная проявит себя в дальнейшем. 

— Несколько месяцев назад сборная Бразилии в товарищеском матче разгромила россиян (3:0). После такого достаточно сложно расчитывать на успешное выступление...

— Каждый матч — это отдельная игра. Всё может очень быстро поменяться. Как я уже говорил, на мундиале может случиться всё что угодно. И прогнозы для России как для хозяйки чемпионата могут поменяться, если она сумеет здорово стартовать на турнире. Если начало будет хорошим, болельщики воодушевятся и всё может перевернуться. Мундиаль — это соревнование, в котором мало игр. Если повезет и команда выиграет две первые встречи на групповом этапе, она уже точно обеспечит себе участие в плей-офф. То есть практически всё зависит от первого матча.  

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Алексей Миранчук в товарищеском матче по футболу между сборными России и Бразилии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Могли бы вы выделить кого-то в составе сборной России?

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— Я видел несколько игр, которые Россия провела в преддверии чемпионата мира. Мне уже приходилось слышать о некоторых игроках вашей сборной, но для меня произнести их имена очень сложно. 

— В России играли многие ваши соотечественники. Общаетесь с кем-то из них? 

— Конечно. Вагнер Лав, Жо (оба выступали в составе ЦСКА. — «Известия») и многие другие являются моими большими друзьями. Я играл с ними вместе, мы отлично знакомы. Все они прожили в России долгое время и всегда очень хорошо отзывались о вашей стране. Особенно Вагнер. Он был одной из главных звёзд чемпионата страны.

— Они не рассказывали какие-то необычные истории о своей жизни в России? 

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— Ничего особенного. Просто говорили, что были очень счастливы здесь. Конечно, главной проблемой и самой частой темой для разговоров всегда был холодный климат в вашей стране. Наверное, это проблема для любого бразильца. Но все они были по-настоящему счастливы здесь. 

— Несколько ваших соотечественников получили российские паспорта, а Марио Фернандес даже попал в состав сборной России на чемпионат мира. Как вы относитесь к натурализации? 

 — Это выбор каждого. Бывает, у человека нет возможности выступать за сборную Бразилии, но появляется другой шанс воплотить в жизнь свою мечту — поучаствовать в чемпионате мира, защищать честь страны, в которой давно живешь. Почему бы нет? Я ничего не имею против этого. 

— Недавно Диего Марадона стал председателем правления брестского «Динамо». Вам было бы интересно поработать функционером в одном из клубов восточной Европы? 

— Нет, спасибо, это не для меня (улыбается)

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Бразильский футболист, чемпион мира по футболу 2002 года Роналдиньо 

Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Во время вашей игровой карьеры в СМИ часто писали об интересе к вам со стороны таких команд, как «Анжи» и «Локомотив». Насколько правдива была эта информация? 

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— У меня были разные предложения от российских команд, но в итоге не сложилось. 

— На чемпионате мира в России впервые будет использоваться система видеопомощи судьям во время матчей. Как вы относитесь к этому нововведению? 

— Честно признаться, отрицательно. Я считаю, что у всех есть право на ошибку. В футболе должны оставаться спорные моменты, во многом этим и интересна игра. Так было всегда, и это нормально. 

— Но ошибки часто вызывают конфликты игроков с арбитрами. Вас оплошности судей на скандал не провоцировали? 

— Нет, у меня всегда были отличные отношения с судьями. Только положительные воспоминания. 

— На Западе нередко обсуждают проблемы расизма, якобы имеющиеся в России. Может ли это отразиться на чемпионате мира? 

— Нет, я думаю, таких проблем здесь не будет.

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