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Финалист «Битвы экстрасенсов» рассказал о шансах России на ЧМ

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Финалист 12 сезона популярного шоу «Битва экстрасенсов» Анатолий Леднев сообщил в интервью Пятому каналу о шансах российской сборной войти в тройку лучших на предстоящем чемпионате мира по футболу, который пройдет в России.

По его словам, последнее время представители западных стран все чаще призывают болельщиков игнорировать проведение мундиаля в России, однако, согласно предсказаниям Леднева, с гостями на ЧМ-2018 будет все в порядке. Экстрасенс отказался давать какие-то прогнозы о игре российской сборной, но сообщил, что у наших игроков есть все шансы войти в тройку лучших.

«Есть возможность нашей команде попасть в тройку, это правда», — отметил он.

23 мая стало известно, что популярный актер и певец Уилл Смит вместе с американским певцом Ники Джемом и албанской певицей Эрой Истрефи исполнят официальную песню чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Россия впервые примет примет чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России.

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