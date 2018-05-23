Минтранс ограничит судоходство на время ЧМ-2018

В акваториях восьми городов во время ЧМ-2018 будет введен запрет судоходства, отмечается в сообщении Росморречфлота.

Минюст уже зарегистрировал соответсвующий приказ Минтранса, в котором утверждены участки акваторий, где нельзя будет ходить судам и маломерным плавсредствам.

Так, в Санкт-Петербурге судоходство ограничат 15, 19, 22, 26 июня и 3, 10, 14 июля около Крестовского острова, где находится стадион «Санкт-Петербург». В Москве — 14, 17, 20, 26 июня и 1, 11, 15 июля, в частности, у Лужнецкой набережной от Бережковского моста до Новоандреевского моста, а также в нескольких районах канала им. Москвы.

В Сочи — в акватории Черного моря в радиусе 10 км от стадиона «Фишт». Такие же ограничения будут введены в Волгограде, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону в дни матчей и проведения фестиваля болельщиков.

Ранее сообщалось, что на время чемпионата мира по футболу запретят жарить шашлыки. Такую рекомендацию дала регионам правительственная комиссия по ликвидации ЧС. Обеспечить режим должны власти регионов совместно с МЧС и Рослесхозом.



