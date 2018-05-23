Прямой эфир
Сюжет:

Минтранс ограничит судоходство на время ЧМ-2018

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В акваториях восьми городов во время ЧМ-2018 будет введен запрет судоходства, отмечается в сообщении Росморречфлота.

Минюст уже зарегистрировал соответсвующий приказ Минтранса, в котором утверждены участки акваторий, где нельзя будет ходить судам и маломерным плавсредствам.  

Так, в Санкт-Петербурге судоходство ограничат 15, 19, 22, 26 июня и 3, 10, 14 июля около Крестовского острова, где находится стадион «Санкт-Петербург». В Москве — 14, 17, 20, 26 июня и 1, 11, 15 июля, в частности, у Лужнецкой набережной от Бережковского моста до Новоандреевского моста, а также в нескольких районах канала им. Москвы.

В Сочи — в акватории Черного моря в радиусе 10 км от стадиона «Фишт». Такие же ограничения будут введены в Волгограде, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону в дни матчей и проведения фестиваля болельщиков.

Ранее сообщалось, что на время чемпионата мира по футболу запретят жарить шашлыки. Такую рекомендацию дала регионам правительственная комиссия по ликвидации ЧС. Обеспечить режим должны власти регионов совместно с МЧС и Рослесхозом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Слуцкий оценил шансы сборной России на ЧМ-2018
Эксперты спрогнозировали рост ВВП и инфляцию в РФ из-за ЧМ-2018


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017