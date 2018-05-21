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Горячий футбол

ЧМ-2018 вписали в график отключения воды
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Фото: Getty Images/Hoxton/Tom Merton
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В городах — организаторах ЧМ перенесут сроки ежегодного отключения горячей воды, рассказали «Известиям» в Минстрое. Это необходимо для ее бесперебойной подачи на спортивных объектах и в гостиницах, где разместятся болельщики и спортсмены. Ежегодное отключение горячей воды проводится ради плановой проверки и ремонта труб. Поэтому совсем отменить его не могут, а перенесут либо на дни до начала игр, либо после  в каждом регионе по-своему. Эксперты считают, что корректировки никак не повлияют на работу сетей, но станут важным элементом создания комфортных условий для гостей турнира.

Как рассказали «Известиям» в Минстрое, в период мундиаля в городах-организаторах не будут отключать горячую воду в районах расположения стадионов, тренировочных баз и гостиниц.

— По данным большинства регионов, где будут проходить игры ЧМ по футболу 2018 года, сроки отключения горячей воды будут скорректированы, — пояснили «Известиям» в ведомстве.

Информацию подтвердили в администрациях Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Калининграда и Волгограда. 

В Москве начали отключать горячую воду

В Калининграде и Волгограде рассказали, что уже скорректировали график, в период чемпионата на спортивных объектах отключения не планируют. В Ростове-на-Дону решили проводить плановые работы на подземных коммуникациях в центральных районах после завершения мундиаля.

В ряде городов на период ЧМ перенесут и земляные работы вблизи гостиниц и по дороге к стадионам. Например, в Казани. В Нижнем Новгороде также решили перенести раскопки, но не смогут обеспечить во всех районах бесперебойную подачу горячей воды.

— Учитывая очень короткий срок между отопительными сезонами и значительный объем работ, полностью исключить проведение работ невозможно. Иначе мы просто не сможем подготовить город к зиме, а нам это принципиально важно, — пояснили «Известиям» в администрации Нижнего Новгорода.

Профилактические работы проводиться будут, но никаких раскопок в зонах мероприятий и рядом с ними не планируется, добавили в администрации. 

В Московской объединенной энергетической компании ранее также сообщали о корректировке графика отключений воды из-за ЧМ. Изменения коснулись в том числе и спальных районов, не связанных с мероприятиями ЧМ. К примеру, в некоторых из них июльские отключения перенесли на август. 

Самарский оператор теплосетей сообщал о переносе начала гидравлических испытаний на середину июля. В Екатеринбурге заявляли о том, что в некоторых районах отключения пройдут в мае, в других — в августе. 

Участки тепловой сети, которые служат для снабжения горячей водой спортивных объектов, будут испытывать для подготовки к зиме уже после окончания первенства, пояснил руководитель управления НП «Российское теплоснабжение» Роман Разоренов.

Забота о комфорте гостей — одна из главных задач при проведении мероприятий мирового масштаба, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, часто вместе с болельщиками приезжают члены их семей, друзья. Прошлогодний Кубок конфедераций повысил интерес к России со стороны болельщиков из Латинской Америки. В этом году количество бронирований из этого региона выросло, отметил он.

В России летом ежегодно проводят плановые отключения горячей воды. Согласно СанПиНу, они не должны превышать 14 суток, а в Москве — 10 суток. В это время службы ЖКХ проверяют системы на готовность к зимнему сезону, а также проводят ремонт и замену труб центрального отопления.

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