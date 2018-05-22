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Эксперты спрогнозировали рост ВВП и инфляцию в РФ из-за ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Чемпионат мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля, ускорит рост российской экономики на 1–2 процентных пункта.

Об этом «Известиям» заявили опрошенные эксперты из ведущих институтов и банков. Ускорение произойдет за счет увеличения розничного товарооборота. Как посчитали аналитики, иностранные болельщики за месяц потратят в России порядка 141 млрд рублей.

Ожидается приезд порядка 1,5 млн любителей футбола со всего мира. Эксперты сошлись во мнении, что болельщики, скорее всего, потратят в России больше $1,5 тыс. В целом за год розничный товарооборот вырастет на 0,3–0,4 п.п.

При этом замдиректора центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов полагает, что ЧМ-2018 также может ускорить инфляцию на дополнительные 0,2–0,3 п.п. Таким образом, в период проведения матчей инфляция в годовом выражении будет не менее 2,5%.

Подробнее — в материале «Известий»:

ЧМ-2018 ускорит рост экономики России

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