ЧМ-2018 ускорит рост экономики России

Чемпионат мира по футболу ускорит рост российской экономики на 1–2 процентных пункта во время его проведения — в июне и июле. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты из ведущих институтов и банков. Ускорение роста ВВП произойдет за счет увеличения розничного товарооборота: иностранные болельщики за месяц потратят в России порядка 141 млрд рублей, посчитали аналитики.

Во время проведения в России чемпионата мира по футболу — с 14 июня по 15 июля — резко вырастет оборот розничной торговли. Ожидается приезд порядка 1,5 млн иностранных болельщиков, заявлял ранее глава Ростуризма Олег Сафонов. Также он отмечал, что один иностранный турист в среднем тратит в России $1 тыс.

Футбольные болельщики из других государств, скорее всего, потратят в России больше — $1,5 тыс., сошлись во мнении опрошенные «Известиями» аналитики из крупнейших институтов и банков (всего шесть организаций). Таким образом, ожидаемые 1,5 млн иностранцев потратят в России порядка $2,3 млрд, или 141 млрд рублей, посчитали эксперты. Это ускорит розничный товарооборот в июне и июле на дополнительные 1–2 п.п., а в целом за этот год — на 0,3–0,4 п.п.

Рост розничного товарооборота придаст импульс увеличению ВВП, отмечает замначальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич. В июне и июле рост ВВП ускорится на дополнительные 1–2 процентных пункта, считают аналитики. В целом за 2018 год мундиаль прибавит росту экономики 0,1–0,2 п.п.

При этом резко вырастет и доля безналичных платежей, совершаемых в России, уверен заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Если сейчас все иностранные туристы в России тратят примерно $2,3 млрд в год, то во время мундиаля этот показатель увеличится примерно на $1 млрд. Это положительно скажется на сфере безналичных платежей в России, особенно в регионах: увеличение точек приема банковских карт может составить 40%.

Также ЧМ-2018 может несколько ускорить инфляцию в России, полагает замдиректора центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По его прогнозу, чемпионат повысит рост цен на дополнительные 0,2–0,3 п.п. Таким образом, в период проведения матчей инфляция в годовом выражении будет не менее 2,5%.

Приехавшие в Россию болельщики создадут спрос на национальную валюту, однако его влияние на курс рубля по сравнению с другими факторами будет незначительным, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. В ближайшее время курс рубля будут определять цены на нефть и возможные новые санкции, действие которых пока до конца неочевидно, добавляет директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова. В масштабах притока денег футбольных туристов в июне и в июле доллар может ослабнуть на 0,5–1 рубль, но в среднем факторы складываются в пользу умеренного ослабления нашей валюты, полагает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

В пресс-службе Минэкономразвития на вопрос «Известий» о влиянии ЧМ-2018 на экономику страны сообщили, что оценки министерства по основным макропоказателям на текущий год будут представлены в рамках обновления действующего макропрогноза.

Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На матчи уже продано 89% билетов, рассказывал ранее в интервью «Известиям» генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.