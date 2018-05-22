Центробанк показал памятную банкноту с Яшиным к ЧМ-2018

Центральный банк России презентовал новую полимерную памятную банкноту, посвященную предстоящему в России чемпионату мира по футболу. Как рассказала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, ее тираж составит 20 млн.

«Банк России принял решение выпустить памятную банкноту, посвященную этому событию. По традиции ее номинал составит 100 рублей», — рассказала Ольга Скоробогатова.

На лицевой стороне банкноты изображены вратарь сборной СССР Лев Яшин и мальчик, который мечтает повторить достижения спортсмена. По словам представителя Центробанка, это символизирует преемственность поколений. На оборотной стороне отпечатан футбольный мяч в виде земного шара с картой России. Ниже даны названия городов, в которых состоятся матчи.

Как отметила Ольга Скоробогатова, банкноты уже доставлены в Самару, Волгоград, Краснодар, Санкт-Петербург и Москву, а в конце июня их должны получить и все регионы России.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Мундиаль в России планирует посетить более миллиона поклонников футбола из-за рубежа. Кроме рядовых болельщиков в РФ планируют прибыть и многие высокопоставленные политики.