Названы самые активные иностранные соискатели работы во время ЧМ-2018

Больше всего работать в России в период чемпионата мира по футболу хотят жители стран-соседей — Украины, Казахстана и Белоруссии.

Как отмечает сайт Jooble, в этих государствах хорошо знают русский, поэтому проблем с языковым барьером не будет.

Кроме того, граждане Италии активно ищут работу на время ЧМ — в итальянском интернете эта тема весьма популярна.

Многим работодателям нужны сотрудники, владеющие иностранными языками. При этом для ряда позиций, например переводчика, знания только английского недостаточно.

Одна из доступных и для иностранцев, и для россиян вакансий в Москве — охранник, человека на эту позицию ищут на период с 25 мая по 18 июля. Предлагаемая заработная плата — 1,8 тыс. рублей в сутки, предоставляется жилье и трехразовое питание. В обязанности входит контроль порядка на спортивных объектах. Кандидаты должны быть славянской внешности, не старше 55 лет.

Также можно стать тренером по футболу с зарплатой 50 тыс. рублей в месяц. «Тренировать придется, конечно, не национальную сборную, а детскую команду для социального проекта «Футбол для дружбы», где соберутся юные спортсмены из 211 стран мира», — пишет Jooble. Претенденту на должность нужно знать английский язык и основные принципы учебно-тренировочного процесса.

Согласно открытым данным, средняя заработная плата среди вакансий, связанных с ЧМ, колеблется от 50 тыс. до до 72 тыс. рублей в месяц.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Всего на мероприятии ожидается не менее 600 тыс. иностранных болельщиков.