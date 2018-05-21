Прямой эфир
Сюжет:

Лучшие места для селфи в Москве обозначат специальными наклейками

0
Фото: ТАСС/Джапаридзе Михаил
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наиболее удачные места для селфи в Москве обозначат специальными наклейками к ЧМ-2018. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

«За месяц до старта ЧМ нас ничего не беспокоит»
Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин — о готовности страны к Кубку мира и политическом давлении на турнир

Так, лучшие места для снимков отметят на девяти московских вокзалах и МЦК.

На зеленых стикерах в форме фотоаппаратов со смайликами будет написано: «Фотографировать разрешено». Размещены они будут в зале ожидания, на перронах, привокзальных площадях, в бизнес-зонах, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Акция приурочена к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Ее цель — популяризация любительской фотосъемки, сообщает RT.

Кроме того, таким образом пассажирам хотят напомнить, что первый хороший снимок можно сделать сразу, сойдя с поезда. Например, многие станции МЦК расположены в пределах исторической Москвы, где можно найти подходящий ракурс для фото.

Болельщики чемпионата мира по футболу 2018 года забронировали уже больше 74% мест на бесплатные поезда. Всего на матчах ЧМ-2018 в России ожидается не менее 600 тыс. фанатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Редкие фильмы о футболе бесплатно покажут в Москве к ЧМ-2018
Скидки в парках введут для болельщиков чемпионата мира по футболу в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017