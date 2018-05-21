Лучшие места для селфи в Москве обозначат специальными наклейками

Наиболее удачные места для селфи в Москве обозначат специальными наклейками к ЧМ-2018. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Так, лучшие места для снимков отметят на девяти московских вокзалах и МЦК.

На зеленых стикерах в форме фотоаппаратов со смайликами будет написано: «Фотографировать разрешено». Размещены они будут в зале ожидания, на перронах, привокзальных площадях, в бизнес-зонах, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Акция приурочена к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Ее цель — популяризация любительской фотосъемки, сообщает RT.

Кроме того, таким образом пассажирам хотят напомнить, что первый хороший снимок можно сделать сразу, сойдя с поезда. Например, многие станции МЦК расположены в пределах исторической Москвы, где можно найти подходящий ракурс для фото.

Болельщики чемпионата мира по футболу 2018 года забронировали уже больше 74% мест на бесплатные поезда. Всего на матчах ЧМ-2018 в России ожидается не менее 600 тыс. фанатов.