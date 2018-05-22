Президент Южной Осетии приедет в Россию на ЧМ-2018

Глава Южной Осетии Анаталий Бибилов приедет на открытие предстоящего чемпионата мира (ЧМ) по футболу в России, а также на финал первенства. Об этом «Известиям» сообщил сам президент республики. Он также добавил, что всегда болеет за российскую сборную и ему приятно видеть в команде своих соотечественников.

Главное футбольное событие 2018 года, которое пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, планируют посетить ряд высокопоставленных политиков из разных стран. Одним из почетных гостей спортивного мероприятия станет президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

— Я планирую быть на открытии чемпионата мира, игре открытия и на финале. Я люблю футбол и очень рад, что чемпионат проходит в России. Собираюсь посетить это знаменательное спортивное событие. Я всегда болею за сборную России. На ЧМ мне как осетину будет приятно видеть в команде своих соотечественников, приглашенных в сборную, и, конечно, главного тренера Станислава Черчесова, — заявил «Известиям» президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Чемпионат мира по футболу в России состоится при участии 32 национальных команд. Игры ЧМ-2018 пройдут в 11 российских городах на 12 футбольных аренах. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин ранее сообщил, что церемония открытия чемпионата мира в РФ по своему формату будет отличаться от предыдущих подобных торжественных мероприятий. Она состоится ближе к началу первого матча между сборными России и Саудовской Аравии на стадионе «Лужники», стартовый свисток которого прозвучит уже 14 июня в 18:00. 19 июня на арене в Санкт-Петербурге российская команда сразится со сборной Египта, а 25 июня на стадионе в Самаре встретится с футболистами из Уругвая.

В число городов-организаторов турнира входят Москва (матчи будут сыграны на стадионе московского «Спартака» и на арене «Лужники»), Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Калининград, Волгоград и Саранск.

На ЧМ-2018 в России ожидается приезд более миллиона поклонников футбола из-за рубежа. Кроме рядовых болельщиков в РФ планируют прибыть и многие высокопоставленные политики. «Известия» уже сообщали, что летом в Россию может приехать президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Сербский министр обороны Александр Вулин в интервью «Известиям» также заявил, что с удовольствием лично посетит международный турнир. На игру сборных Бразилии и Сербии, которая состоится 27 июня 2018 года в Москве, собирается прибыть президент Республики Сербской Милорад Додик (Босния и Герцеговина разделена на две основные единицы: Республику Сербскую, в которой проживают преимущественно сербы, и боснийско-хорватскую федерацию. — Ред.). О своем намерении посетить мундиаль в интервью «Известиям» сообщил и президент Молдавии Игорь Додон.