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Уилл Смит и Ники Джем исполнят официальную песню ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Актер и рэп-исполнитель Уилл Смит совместно с американским певцом Ники Джемом и албанской певицей Эрой Истрефи исполнят официальную песню чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Сообщается, что помощь трио окажет американский музыкальный продюсер Дипло. На своей странице в социальной сети Instagram Смит опубликовал снимок с Ники Джемом и написал о планах, сообщает «РИА Новости».

Россия в первый раз примет чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

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