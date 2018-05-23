Уилл Смит и Ники Джем исполнят официальную песню ЧМ-2018

Актер и рэп-исполнитель Уилл Смит совместно с американским певцом Ники Джемом и албанской певицей Эрой Истрефи исполнят официальную песню чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Сообщается, что помощь трио окажет американский музыкальный продюсер Дипло. На своей странице в социальной сети Instagram Смит опубликовал снимок с Ники Джемом и написал о планах, сообщает «РИА Новости».

Россия в первый раз примет чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.