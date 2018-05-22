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России посоветовали увеличить число футбольных школ после ЧМ-2018

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель посоветовал России увеличить количество футбольных школ, чтобы принять всех желающих после чемпионата мира по футболу – 2018. 

«Чемпионат мира привлечет внимание молодых людей к футболу. Это означает, что футбольным клубам нужно будет иметь достаточное количество тренеров и мест для детей, чтобы удовлетворить этот запрос», — приводит его слова RNS.

Гриндель также рассказал журналистам, что после ЧМ-2006, который проходил в Германии, спрос на детские футбольные школы значительно вырос — таких показателей не было ни до мирового первенства, ни сильно после.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий оценил шансы национальной сборной на мировом первенстве. Он выразил надежду, что команда «покажет качественный футбол»

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