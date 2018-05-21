Британские ультрас грозят противостоянием с российскими фанатами на ЧМ-2018

Несколько радикально настроенных британских фанатских группировок хотят приехать на чемпионат мира по футболу, чтобы устроить противостояние с российскими болельщиками, пишет Daily Star.

«Если люди думают, что это одна большая шутка, что мы собираемся играть в футбол, выпить, покурить и поболтать, — этого не будет», — сказал один из собеседников издания, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, российские фанаты «понятия не имеют, что их ждет». Он пояснил, что поклонники нескольких британских футбольных клубов задумали выступить «под одним флагом», чтобы добиться расплаты.

«Есть 50–60-летние фанаты, которые сходят с ума. Они не могут дождаться начала чемпионата мира», — резюмировал он.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. На групповом этапе сборная РФ сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Ожидается, что на мундиаль приедут не менее 600 тыс. иностранных болельщиков.