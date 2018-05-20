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Сборная России прибыла в Австрию на сбор перед ЧМ-2018

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Сборная России по футболу приземлилась в Инсбруке, где будет готовиться к товарищескому матчу с командой Австрии. Об этом говорится в микроблоге в социальной сети Twitter команды.

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Игра пройдет 30 мая на стадионе «Тиволи Штадион Тироль». Матч пройдет в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.

На следующий день россияне вернутся на базу в Новогорске. 

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. На групповом этапе РФ сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Ожидается, что мундиаль посетят не менее 600 тыс. иностранных болельщиков.

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