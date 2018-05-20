Сборная России прибыла в Австрию на сбор перед ЧМ-2018

Сборная России по футболу приземлилась в Инсбруке, где будет готовиться к товарищескому матчу с командой Австрии. Об этом говорится в микроблоге в социальной сети Twitter команды.

Игра пройдет 30 мая на стадионе «Тиволи Штадион Тироль». Матч пройдет в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.

На следующий день россияне вернутся на базу в Новогорске.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. На групповом этапе РФ сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Ожидается, что мундиаль посетят не менее 600 тыс. иностранных болельщиков.