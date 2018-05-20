Игнашевич примет решение о завершении карьеры после ЧМ-2018

Защитник ЦСКА и сборной России, Сергей Игнашевич заявил, что пока не уверен в продолжении своей футбольной карьеры после ЧМ-2018.

«Пока не могу ответить. Через неделю после возвращения из сборной будет ясно», — приводит его слова Sport24.

Также футболист поделился впечатлениями о тренировках со сборной, куда его вызвали 11 мая.

«Чувствую себя как новичок? Есть такое, потому что тренер новый, требования другие. Но я осваиваюсь», — рассказал игрок.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. На групповом этапе (группа А) Россия сыграет со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.