Слуцкий: «У хозяев турнира всегда особый настрой»

Один из самых известных и титулованных тренеров отечественного футбола, экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий приступает к работе в чемпионате Голландии. Официально объявлено, что со следующего сезона 47-летний специалист возглавит клуб «Витесс» из нидерландского города Арнем. На чемпионате мира – 2018 Леонид Слуцкий станет послом Волгограда, где в декабре 2016 года он открыл собственную футбольную школу. В интервью «Известиям» именитый специалист поделился впечатлениями от обновленной инфраструктуры своего родного города, оценил перспективы сборной России на грядущем мировом первенстве и назвал главных фаворитов этого турнира.

— Вы побывали в Волгограде на финале Кубка России. Многие говорят, что в последнее время этот турнир потерял свою значимость. Каково ваше отношение к нему?

— Думаю, так говорят те, кто закончил борьбу за трофей на ранних стадиях. Если спросить у тех, кто сыграл в финале, они выскажут противоположное мнение. Все стараются, но не у всех получается. Я бы не стал принижать заслуги команд, которые дошли до решающего матча.

— Какие впечатления остались у вас от посещения новой арены в Волгограде?

— Стадион грандиозный. Волгоград давно заслуживал такую спортивную инфраструктуру.

— Вам приятно, что ваш родной город этим летом станет одним из центров мирового футбола?

— Безусловно, это здорово. Для Волгограда матчи предстоящего чемпионата мира — очень большое событие. Город ожидает прибытия большого количества гостей из разных точек земного шара. Хочу заверить, что все туристы в Волгограде будут окружены теплотой и дружелюбием.

— Вы открыли в Волгограде отделение футбольной школы ЦСКА. Чемпионат мира станет дополнительным толчком для развития воспитанников вашей академии?

— Безусловно. В школе занимаются уже 300 ребят, и для каждого из них предстоящий мундиаль должен стать дополнительной мотивацией. Было бы здорово, если в развитии академии нам помогали бы наши власти.

— А в чем это должно проявляться?

— В заботе, построении полей, развитии инфраструктуры, в предоставлении льгот для тех, кто занимается развитием футбола в регионах.

— Как человек, имеющий опыт работы в Европе, какие особенности вы привнесли в свою школу?

— У нас очень много современных методик. Некоторые из них я подсмотрел у лондонского «Челси». По моему мнению, школа «аристократов» на сегодня является лучшей в мире. Считаю, что мы переняли очень интересный опыт и инновационные для нас методы уже начинают работать.

— Видите ли вы конкурента в лице академии «Краснодара», которую сейчас называют лучшей в России?

— У них, безусловно, отличная академия, но мы не пытаемся с ними соперничать. Моя задача — дать ребятам до 13–14 лет все условия для занятий футболом и профессионального развития, чтобы в будущем они могли перейти в лучшие футбольные школы страны. Но конкурировать с именитыми академиями России мы не собираемся.

— Возможно, у вас есть какие-то планы по сотрудничеству с местной командой «Ротор»?

— Мы открыты и готовы к сотрудничеству. Я бью во все колокола и постоянно говорю, что мы хотим делать максимум для развития футбола в Волгограде. Всё что могу, я делаю. Если футбольный клуб «Ротор» или правительство области решит, что мы можем как-то объединить свои усилия для достижения общей цели, я буду просто счастлив.

— Чем для вас лично является этот проект в первую очередь?

— Это благотворительность и дань родному городу, в котором я вырос. Сегодня я имею возможность создать для детей условия для занятий футболом бесплатно. Это — моя профессиональная и человеческая обязанность.

— Когда будут видны первые плоды работы вашей академии?

— Плоды уже есть, так как многие ребята уже уезжают в лучшие академии нашей страны. Будем наблюдать за ними и смотреть, что получится дальше.

— Как оцените шансы сборной России на грядущем чемпионате мира?

— На мировых первенствах хозяева турнира всегда играют с особой заряженностью и настроем. Надеюсь, это произойдет и с нашей командой и она покажет качественный футбол.

— Чемпионат мира всегда был площадкой для раскрытия потенциала молодых игроков. На кого стоит обратить внимание в сборной России на грядущем мундиале?

— Думаю, очевидно, что это Александр Головин, Роман Зобнин и Далер Кузяев, а также братья Алексей и Антон Миранчуки. Для них грядущий Кубок мира — прекрасная возможность проявить себя. У нас было поколение игроков, которые здорово проявили себя на чемпионате Европы 2008 года, теперь у этих ребят есть такая же потрясающая возможность. У них есть всё, чтобы очень быстро развить свою карьеру. Где, если не на чемпионате мира, доказывают свой высокий класс?

— Бытует мнение, что российские футболисты не хотят уезжать в западные чемпионаты. В Европе вообще обсуждают возможность перехода отечественных игроков? Интерес к ним есть?

— Нет, к сожалению, таких разговоров там вообще не слышно. Поэтому я и говорю, что для них было бы хорошо показать себя на чемпионате мира — за этим турниром будет наблюдать вся планета.

— На кого стоит обратить внимание в других сборных, которые мы увидим на чемпионате?

— Что касается других сборных, то там многие уже раскрылись, мы просто про них пока не всё знаем. Есть восемь команд, которые в равной степени будут претендовать на победу на чемпионате мира: Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Бельгия, Англия, Португалия и Германия. Именно в составе этих сборных играет много молодых талантливых футболистов, но они уже все достаточно известны.

— Летом вы приступаете к работе в должности главного тренера голландского «Витесса», но до этого успеете поработать и на чемпионате мира, только немного в другом качестве. В каком?

— Да, первую неделю мундиаля я буду работать для одного из федеральных каналов в качестве эксперта. После этого отправлюсь к своей команде.

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