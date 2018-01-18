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Добрый волшебник, не ставший королем

Почему так быстро завершилась карьера блистательного футболиста Роналдиньо
Фото: TASS/AP/Bruno Magalhaes
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Добрый волшебник, не ставший королем
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2018-01-17 16:53:02
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Во вторник, 16 января, стало известно о том, что знаменитый бразилец Роналдиньо в возрасте 37 лет официально завершил футбольную карьеру. О полной превратностей судьбе одного из самых ярких футболистов планеты — в материале «Спорт-Экспресс», подготовленном специально для портала iz.ru.

Громкую новость сообщил брат футболиста, но сюрпризом она не стала. Дело в том, что последний официальный матч Роналдиньо провел в сентябре 2015 года, досрочно расторгнув контракт с «Флуминенсе».

А затем начались, по сути, гастроли. В каких только мероприятиях не принимал участие Ронни! Играл за команду Зидана против команды Бекхэма в благотворительном матче ЮНИСЕФ, выходил в форме эквадорской «Барселоны» и сборной «Легенд ФИФА», собирал свой состав для поединка с командой Диего Марадоны, чье видео с жонглированием апельсином вдохновило юного Роналдиньо оттачивать технику. Правда, он работал с теннисным мячом.

Еще были выступления в индийской футзальной лиге, съемки в кино, записи песен, визиты на торжества в Грозный, Казань и Санкт-Петербург, а также на жеребьевку финального турнира чемпионата мира, которая состоялась в Москве.

 

#WorldCupDraw ⚽ 🏆 @setoo9 @carles5puyol

Публикация от Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho) Дек 1, 2017 at 7:30 PST

Бразильский футболист Роналдиньо завершил карьеру

Время шло, и было понятно, что эту околофутбольную жизнь он уже ни на что другое не поменяет. Да и сам Ронни признавался, что контракты не то что на несколько лет, а даже на несколько месяцев или матчей ему неинтересны.

Как-то он и сам почти поставил точку: «Скорее всего, это будет один или несколько прощальных матчей». То есть, по сути, гастрольный тур. Прощание со звездой.

«Мы сделаем что-то грандиозное после Кубка мира в России, вероятно, в августе, — завил во вторник, 16 января, Ассис, брат Роналдиньо. — Сейчас мы проведем ряд мероприятий в Бразилии, Европе и Азии и, конечно, организуем матч бразильской сборной».

В этих словах и планах на первый взгляд есть что-то циничное. Имя Роналдиньо по-прежнему хорошо продается, и ничего зазорного в том, чтобы заработать на безбедную старость, нет. Заработает игрок — получат проценты и его агенты. Будут полными стадионы, ведь публике наскучило противостояние Роналду и Месси. Поклонникам хочется вспомнить тот старый мир, в котором было несколько героев, а «Золотой мяч» не делили между собой только двое.

Но есть и другая правда. Кажется, что затянувшееся более чем на два года прощание и предполагаемое турне не походят на стремление стареющей звезды срубить гонорар.

Ронни просто не наигрался. Или недоиграл. Данный ему свыше талант, превращавший футбол в высокое искусство и граничивший с волшебством, мог сделать Роналдиньо лучшим футболистом планеты. Ввести в когорту величайших мастеров, чьи имена можно пересчитать по пальцам. Однако он стал просто одним из великих. Таких тоже немного, но всё же десятки, а не единицы.

Наверное, в будущем кто-то напишет книгу, в которой попытается найти ответ, почему ярчайшая карьера этого парня начала свой закат так рано. Лео Месси в свои 30 в расцвете сил. Криштиану Роналду в 32, несмотря на нынешние сложности, всё так же голоден до побед, а Зинедин Зидан отметил 34-й день рождения, втаскивая великовозрастную Францию в финал ЧМ-2006. Кстати, на том турнире французы выбили из плей-офф Бразилию, Роналдиньо не забил ни одного гола, и через несколько дней вандалы разрушили его семиметровую статую, воздвигнутую по случаю признания лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

Почему он так резко сдулся? Есть мнение, что к 27 годам Волшебник утратил мотивацию. «Золотой мяч», титул чемпиона мира, победа в Лиге чемпионов... Он выиграл все главные трофеи мирового футбола и даже удостоился аплодисментов «Сантьяго Бернабеу», выставив на всеобщее посмешище хваленую защиту «Реала». Стимулов, которые по-настоящему великие находили после самых значимых побед, у него просто не нашлось. И хотя Роналдиньо всё равно оставался тем мальчишкой, который, наигравшись с друзьями, гонял мяч дома и во дворе с любимой собакой по кличке Бомбон, а позднее ухитрялся сочетать футбол с его пляжной версией и футзалом, внутри у него что-то сломалось. Он просто перестал воспринимать футбол как профессию — там у него всё уже было.

Никуда не делся и столь любимый многими бразильцами карнавальный стиль жизни. После фиаско на ЧМ-2006 Роналдиньо закатил вечеринку с вечным героем скандальных хроник Адриану. За это ему досталось. То мировое первенство стало поворотным моментом, и после него всё пошло по нисходящей. Публика то восхищалась мастерством Волшебника, то смаковала скандалы вроде опоздания на сбор «Барселоны» из-за очередного загула.

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Возможно, Роналдиньо требовался новый вызов, которым могла стать Англия. Однако в «Челси», в чьи ворота был забит один из самых красивых голов в его карьере, Волшебника не отпустили, а от предложения «Ман Сити» футболист отказался сам. «Милан» же был совсем не тем местом, где можно было по-настоящему перезапустить карьеру. Даже возглавлявший итальянский клуб соотечественник Леонарду поначалу твердил о необходимости «соскучиться по футболу» и «изменить свое отношение к игре».

Многое и впрямь стало получаться, бразильца признали лучшим игроком Европы старше 29 лет, что не мешало устроить трехдневный загул перед миланским дерби или оказаться в ночном клубе накануне матча Лиги чемпионов. Роналдиньо выражал недовольство работой возглавившего «Милан» Массимилиано Аллегри, для которого никогда не существовало неприкасаемых, и не доиграл чемпионский сезон на «Сан-Сиро».

Не лучшим образом обстояли дела в сборной: на Олимпиаде-2008 он довольствовался бронзой, а два года спустя не попал на чемпионат мира в ЮАР.

Блудного сына приютили на родине — сначала «Фламенго», а потом «Атлетику Минейру». Наверное, тогда ему и надо было заканчивать карьеру. Точка могла стать красивой — уйти после первого в карьере триумфа в Кубке Либертадорес, ради которого он и возвращался домой. Но реализовавший решающий удар в серии пенальти 33-летний Роналдиньо переоценил свои силы, отвечая многочисленным критикам после триумфального финала: «Все говорили, что я уже закончил и мое время истекло. Дайте им сейчас слово!»

Через несколько месяцев вместо мечты выиграть еще и клубный чемпионат мира Волшебник получил удар судьбы: «Атлетику» ухитрился в полуфинале проиграть марокканской «Радже». В этом было что-то символизирующее ярчайшую и одновременно противоречивую карьеру Ронни, где триумфы соседствовали с падениями.

О последних, впрочем, мало кто сейчас вспомнит, а настоящая магия Роналдиньо останется с нами. И во время прощальных гастролей миллионы его поклонников обязательно увидят что-то особенное. То, что заставит рукоплескать и плакать одновременно от счастья и тоски по временам, когда Волшебник мог стать Королем.

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