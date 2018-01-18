Добрый волшебник, не ставший королем

Во вторник, 16 января, стало известно о том, что знаменитый бразилец Роналдиньо в возрасте 37 лет официально завершил футбольную карьеру. О полной превратностей судьбе одного из самых ярких футболистов планеты — в материале «Спорт-Экспресс», подготовленном специально для портала iz.ru.

Громкую новость сообщил брат футболиста, но сюрпризом она не стала. Дело в том, что последний официальный матч Роналдиньо провел в сентябре 2015 года, досрочно расторгнув контракт с «Флуминенсе».

А затем начались, по сути, гастроли. В каких только мероприятиях не принимал участие Ронни! Играл за команду Зидана против команды Бекхэма в благотворительном матче ЮНИСЕФ, выходил в форме эквадорской «Барселоны» и сборной «Легенд ФИФА», собирал свой состав для поединка с командой Диего Марадоны, чье видео с жонглированием апельсином вдохновило юного Роналдиньо оттачивать технику. Правда, он работал с теннисным мячом.

Еще были выступления в индийской футзальной лиге, съемки в кино, записи песен, визиты на торжества в Грозный, Казань и Санкт-Петербург, а также на жеребьевку финального турнира чемпионата мира, которая состоялась в Москве.

Время шло, и было понятно, что эту околофутбольную жизнь он уже ни на что другое не поменяет. Да и сам Ронни признавался, что контракты не то что на несколько лет, а даже на несколько месяцев или матчей ему неинтересны.

Как-то он и сам почти поставил точку: «Скорее всего, это будет один или несколько прощальных матчей». То есть, по сути, гастрольный тур. Прощание со звездой.

«Мы сделаем что-то грандиозное после Кубка мира в России, вероятно, в августе, — завил во вторник, 16 января, Ассис, брат Роналдиньо. — Сейчас мы проведем ряд мероприятий в Бразилии, Европе и Азии и, конечно, организуем матч бразильской сборной».

Legendary Ronaldinho is officially hanging up his boots. 💯🤙🇧🇷 pic.twitter.com/hnU85Kpa5E — B/R Football (@brfootball) 16 января 2018 г.

В этих словах и планах на первый взгляд есть что-то циничное. Имя Роналдиньо по-прежнему хорошо продается, и ничего зазорного в том, чтобы заработать на безбедную старость, нет. Заработает игрок — получат проценты и его агенты. Будут полными стадионы, ведь публике наскучило противостояние Роналду и Месси. Поклонникам хочется вспомнить тот старый мир, в котором было несколько героев, а «Золотой мяч» не делили между собой только двое.

Но есть и другая правда. Кажется, что затянувшееся более чем на два года прощание и предполагаемое турне не походят на стремление стареющей звезды срубить гонорар.

Ронни просто не наигрался. Или недоиграл. Данный ему свыше талант, превращавший футбол в высокое искусство и граничивший с волшебством, мог сделать Роналдиньо лучшим футболистом планеты. Ввести в когорту величайших мастеров, чьи имена можно пересчитать по пальцам. Однако он стал просто одним из великих. Таких тоже немного, но всё же десятки, а не единицы.

Ronaldinho career by No.:



Grêmio

145 games

72 goals



PSG

86 games

25 goals



Barcelona

207 games

94 goals



AC Milan

95 games

26 goals



Flamengo

72 games

28 goals



Atlético Mineiro

85 games

27 goals



Querétaro

29 games

8 goals



Fluminense

9 games

0 goals



Brazil

97 games

33 goals https://t.co/DCfAlfDayh — Squawka Football (@Squawka) 16 января 2018 г.

Наверное, в будущем кто-то напишет книгу, в которой попытается найти ответ, почему ярчайшая карьера этого парня начала свой закат так рано. Лео Месси в свои 30 в расцвете сил. Криштиану Роналду в 32, несмотря на нынешние сложности, всё так же голоден до побед, а Зинедин Зидан отметил 34-й день рождения, втаскивая великовозрастную Францию в финал ЧМ-2006. Кстати, на том турнире французы выбили из плей-офф Бразилию, Роналдиньо не забил ни одного гола, и через несколько дней вандалы разрушили его семиметровую статую, воздвигнутую по случаю признания лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

How Zidane take destroy Ronaldinho & Brazil for World Cup 2006.....Zizzou make Ronaldinho look like small boy. pic.twitter.com/0ZdYr64F67 — Rmadrid-In-PidginEng (@Rmadrid4pigin) 30 марта 2017 г.

Почему он так резко сдулся? Есть мнение, что к 27 годам Волшебник утратил мотивацию. «Золотой мяч», титул чемпиона мира, победа в Лиге чемпионов... Он выиграл все главные трофеи мирового футбола и даже удостоился аплодисментов «Сантьяго Бернабеу», выставив на всеобщее посмешище хваленую защиту «Реала». Стимулов, которые по-настоящему великие находили после самых значимых побед, у него просто не нашлось. И хотя Роналдиньо всё равно оставался тем мальчишкой, который, наигравшись с друзьями, гонял мяч дома и во дворе с любимой собакой по кличке Бомбон, а позднее ухитрялся сочетать футбол с его пляжной версией и футзалом, внутри у него что-то сломалось. Он просто перестал воспринимать футбол как профессию — там у него всё уже было.

Никуда не делся и столь любимый многими бразильцами карнавальный стиль жизни. После фиаско на ЧМ-2006 Роналдиньо закатил вечеринку с вечным героем скандальных хроник Адриану. За это ему досталось. То мировое первенство стало поворотным моментом, и после него всё пошло по нисходящей. Публика то восхищалась мастерством Волшебника, то смаковала скандалы вроде опоздания на сбор «Барселоны» из-за очередного загула.

Ronaldinho magic vs England in World Cup 2002 https://t.co/gbRHPx4wJa — ★TROLL SOCCER VINES★ (@soccer0vine) 29 декабря 2017 г.

Возможно, Роналдиньо требовался новый вызов, которым могла стать Англия. Однако в «Челси», в чьи ворота был забит один из самых красивых голов в его карьере, Волшебника не отпустили, а от предложения «Ман Сити» футболист отказался сам. «Милан» же был совсем не тем местом, где можно было по-настоящему перезапустить карьеру. Даже возглавлявший итальянский клуб соотечественник Леонарду поначалу твердил о необходимости «соскучиться по футболу» и «изменить свое отношение к игре».

Многое и впрямь стало получаться, бразильца признали лучшим игроком Европы старше 29 лет, что не мешало устроить трехдневный загул перед миланским дерби или оказаться в ночном клубе накануне матча Лиги чемпионов. Роналдиньо выражал недовольство работой возглавившего «Милан» Массимилиано Аллегри, для которого никогда не существовало неприкасаемых, и не доиграл чемпионский сезон на «Сан-Сиро».

Не лучшим образом обстояли дела в сборной: на Олимпиаде-2008 он довольствовался бронзой, а два года спустя не попал на чемпионат мира в ЮАР.

We were talking in Mick Towers and we can't agree on our favourite #Ronaldinho moment.

This is certainly up there though; is there anyone else that ever kicked a football that could do this? Simply special against #Chelsea #ThankYouRonaldinho pic.twitter.com/gYBJHjy32z — the3Micks (@the3Micks) 16 января 2018 г.

Блудного сына приютили на родине — сначала «Фламенго», а потом «Атлетику Минейру». Наверное, тогда ему и надо было заканчивать карьеру. Точка могла стать красивой — уйти после первого в карьере триумфа в Кубке Либертадорес, ради которого он и возвращался домой. Но реализовавший решающий удар в серии пенальти 33-летний Роналдиньо переоценил свои силы, отвечая многочисленным критикам после триумфального финала: «Все говорили, что я уже закончил и мое время истекло. Дайте им сейчас слово!»

Hoy se cumplen 4 años de esto: Ronaldinho campeón de la Copa Libertadores 2013 con Atlético Mineiro en el Mineirao. pic.twitter.com/wGHx1qAjQr — Federico Nogueira (@fedenogueira25) 25 июля 2017 г.

Через несколько месяцев вместо мечты выиграть еще и клубный чемпионат мира Волшебник получил удар судьбы: «Атлетику» ухитрился в полуфинале проиграть марокканской «Радже». В этом было что-то символизирующее ярчайшую и одновременно противоречивую карьеру Ронни, где триумфы соседствовали с падениями.

О последних, впрочем, мало кто сейчас вспомнит, а настоящая магия Роналдиньо останется с нами. И во время прощальных гастролей миллионы его поклонников обязательно увидят что-то особенное. То, что заставит рукоплескать и плакать одновременно от счастья и тоски по временам, когда Волшебник мог стать Королем.