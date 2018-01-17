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Бразильский футболист Роналдиньо завершил карьеру

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Фото: Global Look Press/Pedro Fiuza
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Бразильский футболист Роналдиньо официально завершил карьеру. Об этом рассказал брат 37-летнего спортсмена Роберто де Ассис Морейра, сообщает «Газета.ру».

«Мы сделаем что-то большое и красивое после чемпионата мира в России, вероятно, в августе», — сказал Морейра.

Роналдиньо в 2005 году стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист мира. Также он дважды признавался лучшим игроком года по версии ФИФА.

Футболист побеждал в чемпионатах Италии и Испании в составе «Милана» и «Барселоны», а также выиграл Лигу чемпионов.

Последним клубом в футбольной карьере бразильца был бразильский «Флуминенсе».

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