Футбол за 1,5 млн рублей

В Госдуме отказались от идеи ввести уголовное наказание за реализацию фальшивых билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Согласно тексту законопроекта, который комитет по госстроительству сегодня будет рекомендовать ко второму чтению, компаниям-нарушителям будет грозить штраф от 1 млн до 1,5 млн рублей, а гражданам — от 50 тыс. до 70 тыс. рублей. Ранее свою позицию высказало МВД: в ведомстве сочли нецелесообразным введение уголовной ответственности, пояснив, что ее можно применять в рамках действующих статей УК РФ «Мошенничество» и «Незаконное предпринимательство». Эксперты опасаются, что из-за жестких требований FIFA граждане, купившие билет, но не успевшие получить паспорт болельщика (Fan ID), не смогут его вернуть или продать.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях были инициированы правительством в преддверии старта ЧМ по футболу, который пройдет в России в 2018 году. В ходе работы над документом в Госдуме заявляли о необходимости ужесточить наказание для спекулянтов и продавцов фальшивых билетов вплоть до уголовного. Однако в конце прошлого года МВД заявило о нецелесообразности таких поправок, напомнив, что за подобные действия можно наказывать по уже действующим статьям УК «Мошенничество» и «Незаконное предпринимательство».

В результате в Госдуме на стали вводить специальную уголовную ответственность за такие нарушения. Член думского комитета по госстроительству Игорь Лебедев (ЛДПР) не исключил, что законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании на этой неделе.

Проект поправок был разработан Министерством спорта в связи с тем, что Россия гарантировала FIFA введение законодательного запрета на перепродажу билетов. Во время первого и второго этапа реализации их можно купить только на официальном сайте федерации.

Согласно проекту, подготовленному ко второму чтению, размер штрафов для граждан за незаконную продажу билетов будет достигать их 20–25-кратной стоимости, но не менее 50 тыс. рублей. Компаниям будет грозить штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей либо приостановление работы до 90 суток. За продажу подделок граждан будут штрафовать на 50–70 тыс. рублей, компаниям придется выплатить от 1 млн до 1,5 млн рублей или приостановить деятельность на три месяца.

Ранее сообщалось, что минимальная стоимость прохода на матчи группового этапа для россиян (как граждан страны — хозяйки турнира) составит 1280 рублей, самый дорогой билет на финал обойдется в 66 тыс. рублей. Вчера же федерация проинформировала, что в рамках первого периода второго этапа продаж (с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года) уже подано более 3,1 млн заявок.

Основатель общества защиты прав потребителей в сфере спорта «Объединение спортивных болельщиков» Всеволод Алексеев заявил «Известиям», что поддерживает введение штрафов для фирм-перекупщиков и спекулянтов, особенно за продажу поддельных билетов. Однако он обратил внимание, что под статью могут попасть и обычные граждане, честно купившие билет, но не имеющие возможность попасть на матч.

— Система ЧМ-2018 полностью завязана на получении паспорта болельщика. Но получить его можно только после того, как куплен билет, а не наоборот. Однако паспорт болельщика вполне могут не выдать, причем даже без объяснения причин. Для возврата средств на сайте сложная и длительная процедура. Получается, что человек с билетом не сможет попасть на матч, и не попытается ли он продать его, вопрос, — пояснил он.

По мнению Всеволода Алексеева, необходима понятная и простая система возврата средств за билеты, а чтобы минимизировать риск для граждан, Fan ID нужно выдавать на ранней стадии подготовки к ЧМ-2018.

Президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов обратил внимание, что основные компании, которые годами занимаются перепродажей билетов на матчи чемпионатов мира и Европы, зарегистрированы за рубежом и, как с ними бороться, непонятно.

— Если в целом говорить по билетной программе ЧМ-2018, то складывается впечатление, что высокие цены являются реальным фильтром для спекулянтов. Доступных билетов четвертой категории (от 1280 рублей) хватит далеко не всем. А потом цены начинаются очень серьезные, — сказал он «Известиям».

Замглавы комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев («Справедливая Россия») рассказал «Известиям», что в МВД в ответе на его запрос сообщили, что при проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в Сочи полицейские выявили более 100 фактов незаконной продажи билетов. Учитывая повышенный интерес к матчам ЧМ, в том числе иностранных граждан, обладающих высокой покупательской способностью, вопросы перепродажи по завышенным ценам могут проявиться более остро, считает бывший тренер ЦСКА.

— Законопроект — необходимая мера в преддверии такого значимого события, как ЧМ-2018, — сказал депутат. — Опыт проведения чемпионатов мира в Европе говорит, что остановить билетных мошенников могут только очень жесткие меры. Поэтому мы обязаны сделать всё возможное, чтобы праздник мирового футбола не был омрачен скандалами вокруг билетных продаж.

Матчи чемпионата мира по футболу – 2018 пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.