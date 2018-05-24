Прямой эфир

Кличко назвал фейком отказ болельщиков ехать в Киев на финал ЛЧ

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что информация об отказе фанатов от поездки на финал Лиги чемпионов не соответствует действительности.

«Это фейковые новости. А то, что цены повышаются перед крупными событиями, происходит не только в Киеве», — приводит слова Кличко «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что более 2 тыс. болельщиков мадридского «Реала» отказались от билетов из-за завышенных цен на жилье.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве 26 мая. За главный трофей поборются мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роналдиньо не смог выговорить имена российских футболистов
Три московских клуба впервые представят Россию в Лиге чемпионов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017