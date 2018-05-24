Кличко назвал фейком отказ болельщиков ехать в Киев на финал ЛЧ

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что информация об отказе фанатов от поездки на финал Лиги чемпионов не соответствует действительности.

«Это фейковые новости. А то, что цены повышаются перед крупными событиями, происходит не только в Киеве», — приводит слова Кличко «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что более 2 тыс. болельщиков мадридского «Реала» отказались от билетов из-за завышенных цен на жилье.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве 26 мая. За главный трофей поборются мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

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