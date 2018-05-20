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Болельщики «Реала» отказались от билетов на финал Лиги чемпионов в Киеве

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Фото: Global Look Press/GES-Sportfoto
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Более 2,2 тыс. болельщиков мадридского «Реала» отказались от билетов на финал Лиги чемпионов, который пройдет в столице Украины Киеве. Причиной отказа стали логистические проблемы и дороговизна поездки.

Поклонникам мадридскго клуба выделили квоту в 12 802 билета. Изначально болельщики отправили более 24 тыс. заявок, однако многие из них впоследствии отказались от поездки на Украину, пишет испанское издание As.

Помимо проблем с логистикой и высоких цен, на решение фанатов повлияли и условия выкупа билетов. Клуб дал болельщикам 24 часа на то, чтобы оплатить их в кассе «Сантьяго Бернабеу», и они попросту не успели купить авиабилеты и зарезервировать номера в отелях.

В начале мая киевская газета «Вести» сообщила о резком росте цен в гостиницах Киева в период проведения финала Лиги чемпионов. Так, стоимость номера выросла в 3–10 раз. В связи с резким скачком цен киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) объявило о начале проверки.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве 26 мая. За главный трофей поборются мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

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