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Игрок «Ливерпуля» Салах со слезами покинул поле в финале ЛЧ против «Реала»

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Фото: REUTERS/Andrew Boyers
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Полузащитник английского «Ливерпуля» Мохамед Салах получил травму в матче с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

В середине первого тайма египтянин повредил плечо в столкновении с защитником «Реала» Серхио Рамосом. После помощи врачей Салах вернулся в игру, но позже со слезами на глазах покинул поле. 

Салах — лидер сборной Египта, которая на чемпионате мира сыграет в группе с командой России. Египтяне ранее сыграла вничью с командой Кувейта в товарищеском матче. Игра с Россией состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

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