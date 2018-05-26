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Соперник России по ЧМ-2018 спасся от поражения в матче с Кувейтом

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Фото: REUTERS/Tariq AlAli
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Сборная Египта сыграла вничью с командой Кувейта в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. 

Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет открыл футболист Кувейта Фахад Аль-Ансари, в концовке матча гол Аймана Ашрафа спас египтян от поражения.

Сборная Египта является соперником российской команды по группе А на чемпионате мира, передает «Газета.ру». Матч состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

Отметим, что в матче не принимал участие египтянин Мохаммед Салах, который был признан лучшим игроком чемпионата Англии

25-летний футболист вместе со своим клубом «Ливерпулем» готовится к финалу Лиги чемпионов против «Реала», который пройдет в Киеве 26 мая. Встреча начнется в 21:45 мск.

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