Кличко пригрозил судом напавшим на болельщиков «Ливерпуля» в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что избиение фанатов английского футбольного клуба «Ливерпуль» в ресторане столицы, не останется безнаказанным.

Случившееся Кличко назвал провокацией и подчеркнул, что несколько нападавших задержаны правоохранительными органами, передает «Федеральное агентство новостей».

При этом Кличко настаивает на оперативном и открытом следствии и рассмотрении дела в суде, «чтобы все понимали, что такие провокации не останутся безнаказанными».

По предварительным данным, инцидент произошел 25 мая в районе 20:30 в одном из киевских ресторанов, где находились болельщики английского клуба.

Группа хулиганов из 20 человек в масках напала на отдыхающих, используя осколки стекла, столы и стулья. Английские болельщики получили раны шеи и головы.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве 26 мая. За главный трофей поборются «Реал» и «Ливерпуль». Встреча начнется в 21:45 мск.

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