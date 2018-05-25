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На болельщиков «Ливерпуля» напали в Киеве перед финалом Лиги чемпионов

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Фото: TASS/Zuma/Serg Glovny
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Неизвестные напали на болельщиков футбольного клуба «Ливерпуль» в Киеве, где 26 мая должен состояться финальный матч Лиги чемпионов, в котором британская команда встретится с мадридским «Реалом».

По предварительным данным, инцидент произошел в районе 20:30 в одном из киевских ресторанов, где находились болельщики английского клуба. Группа хулиганов из 20 человек в масках напала на отдыхающих, используя осколки стекла, столы и стулья, пишет «РИА Новости».

Английские болельщики, предварительно, получили раны шеи и головы. Полиция Киева задержала двух нападавших, а также одного фаната «Ливерпуля». 

Финал Лиги чемпионов пройдет на киевском стадионе «Олимпийский». Встреча начнется в 21:45 мск.

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