На болельщиков «Ливерпуля» напали в Киеве перед финалом Лиги чемпионов

Неизвестные напали на болельщиков футбольного клуба «Ливерпуль» в Киеве, где 26 мая должен состояться финальный матч Лиги чемпионов, в котором британская команда встретится с мадридским «Реалом».

По предварительным данным, инцидент произошел в районе 20:30 в одном из киевских ресторанов, где находились болельщики английского клуба. Группа хулиганов из 20 человек в масках напала на отдыхающих, используя осколки стекла, столы и стулья, пишет «РИА Новости».

Английские болельщики, предварительно, получили раны шеи и головы. Полиция Киева задержала двух нападавших, а также одного фаната «Ливерпуля».

Финал Лиги чемпионов пройдет на киевском стадионе «Олимпийский». Встреча начнется в 21:45 мск.

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