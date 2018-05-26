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«Реал» выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд

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Фото: REUTERS/Andrew Boyers
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Мадридский «Реал» обыграл английский «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 3:1. 

У победителей дубль на свой счет записал Гарет Бэйл. 28-летний валиец первый мяч забил ударом через себя спустя минуту после выхода на замену.

Второй мяч залетел в ворота после ошибки Лориса Кариуса. Еще один гол на свой счет записал француз Карим Бензема, также воспользовавшийся ошибкой немецкого голкипера.

Единственный мяч «Ливерпуля» забил сенегалец Садио Мане. Полузащитник английского клуба и сборной Египта Мохамед Салах получил травму в середине первого тайма и покинул поле со слезами на глазах.

Таким образом, «Реал» третий раз подряд выиграл самый престижный клубный турнир Европы.

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