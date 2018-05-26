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Прокуратура сняла обвинения в коррупции с бывшего главы УЕФА Платини

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Швейцарская прокуратура приняла решение снять все обвинения в коррупции с бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.

Это произошло в связи с недостаточным количеством улик, передает ТАСС. Прокурор заявил, что Платини был допрошен по этому делу «как человек, предоставивший важную информацию», что приравнивается к статусу свидетеля.

Несколько высокопоставленных сотрудников Международной федерации футбола (ФИФА), в том числе экс-глава Йозеф Блаттер, были задержаны в 2015 году в Цюрихе по подозрению в коррупции. По итогам проведенного масштабного расследования Блаттер, а также Платини были отстранены от футбольной деятельности на восемь лет.

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