Члена Совета ФИФА арестовали по обвинению в мошенничестве

Глава Ганской футбольной ассоциации и член Совета Международной федерации футбола (ФИФА) Квеси Ньянтакьи арестован по обвинению в мошенничестве по приказу президента страны Наны Акуфо-Адды.

Как передает «Газета.ру», арест связан с документальным фильмом, где футбольный чиновник требует у бизнесмена взятку за получение доступа к высокопоставленным лицам, в том числе к президенту.

Ранее сообщалось, что ккатарский телеканал Al Jazeera обещал выплатить ФИФА $100 млн в случае победы страны в выборах хозяйки чемпионата мира 2022 года. Об этом в своей книге написала бывший футбольный чиновник.

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