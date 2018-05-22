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ФИФА закрыла расследование в отношении российских футболистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Международная федерация футбола (ФИФА) не нашла доказательств нарушений антидопинговых правил российскими футболистами и закрыла расследование. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

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«Проверка образцов, изъятых WADA из московской лаборатории, завершена», — цитирует заявление ТАСС

Уточняется, что ни в одном из изъятых образцов не было выявлено аномальных отклонений или подмены содержимого.

6 ноября 2017 года адвокат экс-главы московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова заявил, что 34 российских футболиста, среди которых 23 игрока сборной России, якобы употребляли запрещенные препараты. В том же месяце ФИФА провела расследование и не выявила фактов нарушений антидопинговых правил.

Это уже не первая попытка обвинить российских футболистов в употреблении запрещенных препаратов. Летом 2017 года газета Mail on Sunday (Daily Mail) сообщала, что футболисты сборной РФ нарушали антидопинговые правила во время чемпионата мира – 2014 и Кубка конфедераций – 2017.

Позднее ФИФА обнародовала результаты взятых на Кубке конфедераций допинг-проб. В федерации отметили, что ни один из участников турнира не был уличен в употреблении запрещенных препаратов.

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